Marchesa d’Aragona in lacrime al GF Vip: il racconto di Martina la commuove

By

Martina Hamdy parla del rapporto con la madre al GF Vip: il racconto commuove la Marchesa d’Aragona

Mattina ricca di emozioni quella di oggi al GF Vip per Martina Hamdy e la Marchesa d’Aragona. La bella Martina, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore alla Marchesa pochi minuti fa, raccontando a quest’ultima il forte sentimento che la lega tuttora alla madre. Parole toccanti e piene di significato che, alla fine, hanno fatto commuovere anche la Marchesa d’Aragona. Il trasporto con cui la Hamdy parlava infatti della sua mamma ha spinto la Marchesa a pensare alla figlia Ludovica, avvocato di successo che, da poco, avrebbe lasciato casa per andare a vivere con il suo compagno (lasciando in questo modo lei sola).

Grande Fratello Vip: la Marchesa d’Aragona vicina a Martina Hamdy

Un pensiero, fisso, ha fatto cadere nello sconforto Martina Hamdy stamattina. La modella, stando a quanto da lei stessa raccontato durante la diretta, sarebbe da diverso tempo preoccupata per la madre. Il motivo? Da quando lei è andata a vivere con il suo fidanzato nessuno più è rimasto a casa a tenere compagnia a quest’ultima. A consolarla, come anticipato sopra, c’ha pensato una visibilmente commossa Marchesa d’Aragona. “Tua mamma sarà felice perché noi mamme viviamo della vostra felicità” ha infatti esordito dicendo la Marchesa “Il bene è libertà, l’amore vero è libertà non è coercizione”.

Grande Fratello Vip: l’amore secondo la Marchesa d’Aragona

La Marchesa, proprio come la mamma di Martina, vive da un po’ di tempo sola da quando la figlia Ludovica si è trasferita dal compagno. Questa sua solitudine, però, la Marchesa d’Aragona nel suo quotidiano la combatte circondandosi di amici. L’amore? Lei cerca quello vero, ha spiegato alla Hamdy, vuole sentire le farfalle allo stomaco e non cederà mai alla tentazione di stare con un uomo solo perché si sente sola ed ha bisogno di compagnia.