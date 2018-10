Marchesa d’Aragona, parla l’ex marito in tv: “Io sono un Barone ma lei…”

Il secondo marito della Marchesa d’Aragona a Domenica Live da Barbara d’Urso

Barbara d’Urso continua ad occuparsi del caso della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, attualmente reclusa al Grande Fratello Vip. A Domenica Live c’è prima stato un lungo dibattito durante il quale ha parlato l’ex cognato della donna, poi è intervenuto in studio l’ex marito della gieffina. Per la precisione il secondo, visto che Daniela è stata sposata ben due volte. E il suo secondo marito ha un titolo nobiliare: è infatti un Barone. Ma Antonio, che è della Campania, ci ha tenuto a precisare che la sua ex moglie non ha mai avuto titoli nobiliari come il suo. “Con me non era Marchesa, dopo la fine della nostra storia non so cosa abbia fatto. Tra l’altro io sono Barone, perché non scegliere il titolo di Baronessa che è più prestigioso di quello di Marchesa?”, ha spiegato l’uomo alla d’Urso.

Le dichiarazioni del secondo marito della Marchesa d’Aragona

“Siamo stati sposati dal 1999 al 2006 ma formalmente lo siamo ancora oggi visto che non abbiamo mai divorziato. Lei mi ha chiamato due anni fa per chiedermi il divorzio ma io avevo mio padre in ospedale e ho rimandato la questione. Da allora non ci siamo più sentiti”, ha confidato l’ex della Marchesa. “Quando vivevamo insieme con noi c’era anche Ludovica, la figlia che Daniela ha avuto dal suo primo matrimonio. Genitori nobili? A me non risulta. Quando ci siamo sposati lei vendeva creme e aveva due centri di medicina estetica, uno a Catanzaro e l’altro a Milano. Non ha mai fatto la massaggiatrice, smentisco questa cosa”, ha aggiunto il Barone.

Marchesa d’Aragone: le parole del fratello del primo marito

Prima dell’intervista al secondo marito, a Domenica Live è intervenuto l’ex cognato di Daniela Del Secco d’Aragona. Più precisamente il fratello del primo marito, che attualmente è in ospedale dopo aver avuto un doppio infarto. “Il primo marito della Marchesa, mio fratello, non è mai stato nobile. Quando si sono sposati Daniela faceva l’estetista”, ha assicurato l’ex cognato a Barbara d’Urso.