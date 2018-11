Marchesa D’Aragona e Walter Nudo: “C’è qualcosa che forse non avete notato”

Marchesa D’Aragona e Walter Nudo: l’ex gieffina rivela un dettaglio sull’attore a Mattino 5

La Marchesa D’Aragona, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, raggiunge per la prima volta Federica Panicucci per un’intervista a Mattino 5, dove non può parlare di Walter Nudo. L’ex gieffina ha più volte mostrato il suo forte interesse nei confronti dell’attore. Non è di certo l’unica che rivela di essere attratta da Walter, ma lei ha avuto l’opportunità di stargli accanto per diverse settimane. Ora che si trova fuori dalla Casa segue molto le vicende che riguardano Nudo. Daniela Del Secco assicura di guardare spesso il reality proprio per l’attore. Inoltre, ci tiene anche a precisare che hanno lo stesso maestro di meditazione. In questo modo, l’ex gieffina sottolinea che c’è un aspetto che li unisce. Ma c’è un dettaglio che la Marchesa rivela nello studio della Panicucci. Scendendo nel dettaglio, si parla dei molteplici baci che Daniela ha dato a Walter durante un freeze. La Del Secco, dopo l’eliminazione dal reality, è entrata nella Casa e non ha potuto fare a meno di baciare Nudo. Forse molti telespettatori non hanno notato un dettaglio importante per la Marchesa.

Marchesa D’Aragona stregata da Walter Nudo: “Dopo il freeze lui ha continuato a farsi baciare da me”

Dopo l’eliminazione, la Marchesa è entrata nella Casa per avere un ultimo confronto con i suoi ex compagni. Durante questo incontro in diretta, Daniela ha baciato in diverse parti del viso Walter. Quest’ultimo è stato costretto a restare fermo, in quanto il programma aveva imposto un freeze. Ma ora la Marchesa fa notare un dettaglio: anche dopo il freeze Nudo non si è tirato indietro. La Del Secco ci tiene a fare questa precisazione, in quanto il gieffino avrebbe continuato a farsi baciare nonostante il freeze fosse stato tolto. Dunque, Walter ha apprezzato i baci della Marchesa? Sembra proprio che la Del Secco voglia dire questo! Probabilmente Daniela fa presente questo dettaglio a dimostrazione del fatto che Nudo potrebbe apprezzarla e non poco. La Del Secco non ha mai negato di essere rimasta stregata dall’attore, il quale al contrario ha sempre mantenuto una certa distanza.

Marchesa D’Aragona: “Ora sto bene sola, ma non escludo niente”

La Marchesa aspetta Walter fuori dalla Casa? Aldilà di tutto, Daniela ci tiene a rivelare che attualmente sta bene così. Dopo un matrimonio e diverse convivenze pensa che questo sia il momento giusto per vivere solo con se stessa. Ma se dovesse presentarsi una persona che le dà emozioni e una felicità delirante, non chiuderebbe la sua porta. Nel frattempo, la Marchesa D’Aragona dichiara di fare il tifo per Le Donatella e Walter Nudo al Grande Fratello Vip.