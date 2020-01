Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli pronti per il secondo figlio

Che fine hanno fatto l’ex di Uomini e Donne Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli sono pronti ad allargare la famiglia. La coppia è felice da ben otto anni e, dopo aver festeggiato i sei anni della primogenita Nicole, sogna un altro erede. Possibilmente un maschio, per realizzare il sogno della Bruscoli che, nonostante la veloce ascesa in tv, ha rallentato col lavoro dopo la gravidanza. Una scelta di cui Sofia – 31 anni – non si è mai pentita, tanto che rifarebbe tutto quello che ha fatto. Oggi continua a lavora nel mondo della moda e conduce un tg di Sanità Informazione ma non esclude un giorno di realizzare il sogno che aveva da bambina. “A 12 anni ho deciso che avrei avuto due figli, un maschio di nome Cristian e una femmina di nome Nicole. Quando arriverà, sperò che sarà un fiocco blu”, ha dichiarato Sofia al settimanale Vero. “A me, invece, piacerebbe anche un’altra femminuccia, ma non ho ancora deciso il nome!”, ha invece detto Marcelo.

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli non vogliono sposarsi

Nonostante una lunga relazione e una figlia insieme, Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli non intendono sposarsi. “Che fatica l’amore. Il rapporto tra un uomo e una donna che convivono e che hanno dei figli è davvero impegnativo. Il matrimonio non è assolutamente un’opzione. Si dice che l’amore non è bello se non è litigarello. Noi litighiamo da 8 anni. Direi che le nozze non sono in programma“, ha confidato la soubrette. “Il matrimonio non ci serve, chi ce lo fa fare”, ha aggiunto.

Cosa fa oggi Marcelo Fuentes di Uomini e Donne

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e qualche breve apparizione televisiva, Marcelo Fuentes ha cambiato vita. Oggi il cileno ha raggiunto la soglia dei 45 anni e gestisce un’agenzia che organizza eventi.