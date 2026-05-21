Marcello Sacchetta vicino a Francesca Tocca? Il coreografo rompe il silenzio, “sentiamo tanto feeling”

Marcello Sacchetta, intervistato da Libero Magazine, ha parlato dell’avventura all’Eurovision Song Contest 2026, dove ha danzato insieme a Francesca Tocca nella coreografia che ha fatto da sfondo all’esibizione di Sal Da Vinci. Il ballerino è anche stato travolto dal gossip, per via del bacio in scena con la collega. A molti è sembrato un bacio “vero”. Per questo hanno iniziato a circolare in modo tambureggiante voci di un presunto flirt.

Marcello Sacchetta rompe il silenzio su Francesca Tocca

A Libero Magazine, Sacchetta ha spiegato perché ha scelto Tocca per danzare con lui sul prestigioso palco dell’ESC. In particolare, ha riferito che non appena ha accettato il lavoro ha subito pensato all’ex moglie di Raimondo Todaro: “Noi ci conosciamo dai tempi di Amici e noi ballerini, quando realizziamo qualcosa, sentiamo tanto il feeling”. Dunque solamente un feeling professionale e non sentimentale. D’altra parte la stessa danzatrice, come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nelle scorse ore, avrebbe smentito di aver cominciato a frequentare privatamente il collega.

Sacchetta ha aggiunto che Francesca è “una donna adulta, una professionista e con tanta esperienza alle spalle” e che l’immagine di loro due insieme “andava benissimo”. “Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico, e la sceglierei altre mille volte”, ha chiosato.

Coreografia all’Eurovision copiata? La risposta alla polemica sollevata da Giuliano Peparini

Sempre parlando della coreografia dell’Eurovision, ci si è ritrovati ad ammirare una sorta di mini-film con un canovaccio chiaro: la vestizione, il rito nuziale e l’arrivo della sposa. Ne è nata anche una mezza polemica. Si è parlato di una certa somiglianza tra il ballo visto all’ESC e i celebri “quadri” di Giuliano Peparini. Il 42enne campano ha detto chiaramente che non si può in alcun modo parlare di plagio:

“Mi viene da sorridere perché io non ricordo questa performance di Amici di cui si parla. Nel programma, per ogni Serale di ciascuna edizione, facevamo una quantità enorme di coreografie e “quadri”. Quando ho letto questa dichiarazione di Giuliano Peparini, un po’ mi è dispiaciuto e ho pensato che lui non si fosse espresso bene”.

Dall’altro lato ha speso parole di stima per il suo ex maestro, ricordando che Peparini gli ha dato la possibilità di creare in prima persona delle coreografie. Ha ribadito di credere che la polemica sia stata frutto di un malinteso e che il suo lavoro per l’Eurovision è stato realizzato con originalità, senza alcuna scopiazzatura.

L’amicizia con Stefano De Martino e la promessa in vista del Festival di Sanremo 2027

Spazio poi al tema relativo all’amicizia con Stefano De Martino che è stato designato per condurre il Festival di Sanremo 2027. Ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico della kermesse. Prima che la Rai lo scegliesse per subentrare a Carlo Conti, il conduttore campano fu ospitato nel podcast di Sacchetta facendo una promessa: “Quando sarò a Sanremo, ti porterò con me”. Dunque?

“Nel podcast – ha ricordato il danzatore – ha detto questa cosa ma accompagnandola da una battuta. Posso però dire che se Stefano avrà bisogno, io ci sarò sempre. Sì, accetterei. Lui è una persona che ha fatto parte e che continua a far parte della mia vita. Se lui di notte ha bisogno di me, io ci sono sempre”.

Il 42enne ha aggiunto che, quando ha visto il passaggio di testimone in diretta tv tra Conti e De Martino, ha versato lacrime. Lacrime di commozione nel vedere che il suo amico stava raggiungendo il suo sogno. Ha inoltre riferito di avere una “fiducia smisurata” in Stefano che, a suo avviso, si è meritato tutto il successo avuto in quanto è una persona che si impegna al massimo.

“Al Festival di Sanremo sono sicuro che farà un grandissimo lavoro. Se sarò con lui, ancora meglio. Io sono andato a vedere la sua prima puntata di Affari Tuoi: essere testimone del suo successo per me è una cosa meravigliosa. Una grande soddisfazione vederlo lì, in postazioni importanti”, ha concluso.