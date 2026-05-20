Marcello Sacchetta e Francesca Tocca insieme? Lei rompe il silenzio, lui da mesi non vive con Giulia Pauselli

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta hanno un flirt, si chiamano amore e il bacio all’Eurovision non era di scena ma intenso e autentico: è il riassunto dei gossip che sono esplosi negli ultimi giorni sui due danzatori, entrambi reduci da rotture complicate. Ma cosa c’è di vero? Ora fanno coppia realmente? A fare chiarezza sul rapporto ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha raccontato i retroscena della vicenda, confermando inoltre che il coreografo si è lasciato con Giulia Pauselli, con la quale ha un figlio, Romeo Maria (tre anni).

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono lasciati mesi fa

Parpiglia ha innanzitutto affermato che, seppur Pauselli e Sacchetta non abbiano mai annunciato a livello pubblico la fine della relazione, il legame si è spezzato. E non di recente. Sarebbero mesi che non vivono più sotto lo stesso tetto. Il giornalista ha precisato che la chiusura della storia non è stata causata da tradimenti, ma da un sentimento che è andato pian piano ad assopirsi. Sarebbe stata la danzatrice ad aver preso la decisione ultima di separarsi. “Lei ha preso questa decisione senza voler tornare e fare passi indietro. Irremovibile”, ha scritto Parpiglia. Oggi tra Sacchetta e Pauselli i rapporti “sono rimasti civili, anche perché c’è un bimbo che cresce”, ha rivelato sempre Parpiglia.

Francesca Tocca si dichiara single e commenta le indiscrezioni sul rapporto con Marcello Sacchetta

E tra Marcello e Francesca Tocca che cosa sta succedendo? Davvero è decollato un flirt durante le prove all’Eurovision Song Contest dove i due hanno accompagnato con una danza emozionante Sal Da Vinci? A quanto pare no. Il giornalista ha riferito che Tocca e Pauselli, che tra l’altro condividono un legame di amicizia sbocciato nei backstage di Amici di Maria De Filippi, si sono sentite telefonicamente prima dell’Eurovision. Poi c’è stato il bacio tanto chiacchierato sul palco con Sacchetta.

“Quel bacio ha lasciato di stucco tutti, ma abbiamo contattato anche l’entourage di Francesca che ha smentito qualsiasi relazione, pur ammettendo che forse, da parte di Sacchetta c’è stato un trasporto eccessivo”, ha spiegato Parpiglia, che ha concluso rivelando che oggi Tocca continua a dichiararsi felicemente single, mentre Pauselli starebbe ricostruendo pian piano la sua vita. Nel frattempo Todaro ha concluso il suo percorso al Grande Fratello Vip, dopo aver riservato all’ex moglie parole di profonda stima e dopo aver detto che la risposerebbe “altre mille volte”. E se è vero che a volte certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, beh…