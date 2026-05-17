Francesca Tocca e Marcello Sacchetta stanno insieme? “Troppo intimi”, addio definitivo a Todaro e Pauselli

Esplode il gossip su Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, i due ballerini ex Amici di Maria De Filippi che si sono fatti notare davanti a milioni di telespettatori europei. Sono infatti stati loro i protagonisti della coreografia che ha accompagnato Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026. Per l’Italia l’evento è stato piuttosto deludente: si sperava almeno nel podio e invece l’artista campano ha chiuso in quinta posizione. Comunque, non un flop. Poteva senza dubbio andare peggio. Ma tornando alla cronaca rosa, si continua a mormorare che tra Tocca e Sacchetta ci potrebbe essere un legame che va al di là dei rapporti professionali. Secondo molti i due hanno manifestato un’intesa che non sarebbe solo lavorativa. Una certa complicità la si è notata anche sul palco, quando si sono scambiati un bacio di scena. A tanti è invece sembrato un bacio vero e proprio. Ma c’è dell’altro.

Marcello Sacchetta e Francesca Tocca stanno insieme? Le indiscrezioni

Marcello e Francesca, in questi giorni viennesi (la finale dell’ESC si è svolta nella capitale austriaca), anche sui social si sono immortalati insieme, mostrando affiatamento e feeling. Alcuni gesti, come quando Tocca ha ritoccato dolcemente il make up del collega, sono parsi azioni di due persone che hanno una confidenza molto avanzata. A ciò va aggiunto che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha raccontato che una sua fonte ha rivelato un curioso dettaglio sui due ex Amici. “Nell’ultima storia della Tocca si sente Marcello che la chiama chiaramente amore”, ha fatto sapere un utente a Marzano. C’è poi chi ha sostenuto che “all’Eurovision li hanno visti troppo intimi. Durante la performance si baciano e si vede che non fingono il bacio”.

Chiuse le relazioni con Raimondo Todaro e Giulia Pauselli

Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni. Entrambi sono reduci dalla fine di due importanti storie sentimentali. Tocca ha visto naufragare il suo matrimonio con Raimondo Todaro, con il quale ha avuto la figlia Jasmine. Sacchetta, da mesi, non fa più coppia con Giulia Pauselli. I due sono genitori di Romeo Maria, venuto alla luce nel 2022. Lo scorso inverno sono piombati in una crisi dalla quale non sarebbero più riusciti a riemergere. Non hanno però mai spiegato le cause profonde che hanno portato alla rottura.

Il ballerino, lo scorso gennaio, intervistato da Vanity Fair si è limitato a dire, a proposito della crisi con Pauselli, che stava vivendo un momento di riflessione e che voleva mantenere assoluta privacy sulla sua vicenda personale. Sta di fatto che sono mesi che i due non appaiono più assieme e, a giudicare da quanto mostrano sui social, conducono vite da separati. Sia per Tocca sia per Sacchetta sembra che i capitoli delle storie precedenti siano definitivamente chiusi. E chissà che uno nuovo lo aprano loro due, insieme…