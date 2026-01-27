Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, finita: parla il ballerino, ammissioni amare

Dallo scorso novembre si rincorrono voci che sostengono che Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si siano lasciati dopo 12 anni di relazione e dopo aver accolto nel 2022 il loro primo e unico figlio, Romeo. I diretti interessati non hanno mai confermato la rottura. Ma nemmeno l’hanno smentita. Nelle scorse ore il ballerino 42enne campano ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, parlando per la prima volta della sua situazione sentimentale. Sebbene abbia spiegato di volere mantenere riservatezza sulla questione, ha lasciato chiaramente intendere che le indiscrezioni circolate non erano infondate. Inoltre è tornato a pronunciarsi sulla scelta di lasciare Amici di Maria De Filippi e sul forte rapporto di amicizia che lo lega a Stefano De Martino.

Marcello Sacchetta su Giulia Pauselli: “Momento di riflessione”

Oggi è papà di Romeo, che ha 3 anni. Sacchetta ha sottolineato che la paternità gli ha cambiato la vita in positivo, assicurando che è “completamente innamorato” di suo figlio. Si descrive un padre moderno, che cerca di essere il più possibile presente nella vita del bimbo, adottando un atteggiamento anche da amico. Insomma, nulla a che vedere con i vecchi modelli dei padri padroni.

E Giulia Pauselli? Cosa c’è di vero nelle voci che parlano di rottura? “Non vorrei esprimermi troppo su questo. È un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo”, ha tagliato corto Sacchetta, di fatto confermando indirettamente e amaramente che c’è stato un distacco a livello sentimentale. “Le difficoltà, in un modo o nell’altro, si affrontano”, ha chiosato, ammettendo una volta di più che il legame con la ballerina ha attraversato e forse sta ancora attraversando una tempesta.

Che per ora la sua strada e quella di Pauselli si sono divise lo si è intuito anche dalla risposta che Marcello ha dato quando gli è stato domandato da che cosa sia spaventato in generale: “Arrivato alla mia età mi sento solo di spingere, vivermi il presente e progettare il futuro per mio figlio: non vivo di troppe paure”. Da rilevare che quando ha ragionato sul futuro ha naturalmente contemplato nel discorso il figlio, ma non Giulia.

La decisione di lasciare Amici e come ha reagito Maria De Filippi

Capitolo Amici di Maria De Filippi. Marcello tentò il provino per essere ammesso quando era giovanissimo e il format si chiamava Saranno Famosi. Non fu preso. Si rimboccò le maniche e riuscì comunque a farsi un nome nel mondo della danza. Dopo anni entrò nel cast del talent show, nel ruolo di ballerino professionista. Poi Maria lo volle insieme a Stefano De Martino come conduttore del daytime del programma.

“Io e Stefano De Martino, al quale mi legava una grande complicità, conducemmo il daytime di Amici: lì sono diventato il fratello maggiore dei concorrenti”, ha ricordato. In un’intervista di mesi fa, disse che ad Amici lui e l’ex marito di Belen Rodriguez si sentivano in una bolla: “Sì, ci sentivamo protetti dagli sbagli, visto che avevano a disposizione un’intera squadra a supervisionare quello che facevamo”.

Nonostante Amici per lui fosse casa, a un certo punto ha deciso di percorrere nuove strade professionali. “Sono andato via io – ha raccontato – Mi costò tantissimo: andar via è stata una scelta difficilissima perché, una volta finito il contratto del daytime con Discovery, ho capito che era arrivato il momento di provare a farcela da solo”. Maria come ha reagito? “È stata meravigliosa, mi ha tranquillizzato e mi ha detto di stare tranquillo”.