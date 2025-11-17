Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli separati, la reazione di lei: “Sta elaborando il dolore”

Da giorni si mormora che Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che sono diventati genitori tre anni fa del piccolo Romeo Maria, starebbero affrontando una pesante crisi relazionale. Nelle scorse ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che le sue fonti hanno confermato che i due danzatori stanno vivendo un periodo di difficoltà. Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo le indiscrezioni sul loro conto. Non un buon segnale visto che, solitamente, quando trapelato ‘spifferi’ di questo genere. laddove siano infondati, arriva prontamente la smentita. E invece ora regna un silenzio di tomba.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, la situazione sarebbe precipitata

La prima a parlare della presunta crisi tra Sacchetta e Pauselli è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, di recente, ha riferito che i due ballerini avrebbero deciso di prendersi del tempo per sé. “Ma nulla di drammatico”, concludeva Marzano. Parpiglia ha approfondito la vicenda: da un lato ha raccontato che sarebbe vero che la coppia è in una fase di allontanamento, dall’altro, a differenza dell’esperta di cronaca rosa campana, ha parlato di una “crisi durissima in corso”.

“La coppia cancella il viaggio e si ferma. Crisi durissima in corso. Lei chiede silenzio per elaborare il dolore”, ha scritto il giornalista, in riferimento a un viaggio a New York che Pauselli e Sacchetta avrebbero deciso di depennare dalle loro agende. Anche Radio 105 si è interessata alla vicenda sentimentale, sostenendo che in questo momento Marcello e Giulia si sono separati per riorganizzare le loro vite, per riflettere, per non peggiorare la situazione con il rischio di far saltare per aria il rispetto reciproco e, in particolare, per tutelare il loro figlio.

Sempre l’emittente radiofonica ha riferito che la scelta di separarsi sarebbe stata condivisa da entrambi e sarebbe stata ponderata e non presa di istinto. “Nonostante questa distanza momentanea, i rapporti tra Marcello e Giulia restano assolutamente cordiali, con l’obiettivo comune di tutelare il bene del bambino“, hanno sostenuto da Radio 105.

Le tappe della love story

I due ballerini hanno iniziato la loro relazione dodici anni fa. La scintilla scoccò in Svizzera, sul set di un film indiano. Da allora sono sempre stati uniti. Nel 2022 avevano coronato la loro unione accogliendo il figlio Romeo Maria. Le indiscrezioni recenti hanno lasciato di stucco i fan, in quanto nessuno pensava che Sacchetta e Pauselli, da sempre visti come una coppia affiatata, potessero essere investiti da una profonda crisi.