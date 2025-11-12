Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, crisi e pausa: retroscena sui motivi

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli starebbero attraversando un momento complesso dal punto di vista sentimentale. Questo almeno è ciò che ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha riferito che i due danzatori, che sono genitori del piccolo Romeo (3 anni), avrebbero deciso di prendersi una sorta di pausa. Sempre stando a quanto raccontato dalla gossippara campana, non ci sarebbe però stata una rottura definitiva del rapporto.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, voci di crisi

Marzano è intervenuta sulla coppia dopo che una follower ha rilevato che da tempo Sacchetta e Pauselli non appaiono assieme sui social e non si scanbiamo like reciproci. Deianira ha spiegato che, secondo le fonti da lei consultate, i due starebbero vivendo una fase piuttosto complessa, ossia un “periodo un po’ teso, soprattutto per i motivi legati al lavoro”.

“Nulla di drammatico, ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per se stessi, senza però una vera rottura. Diciamo che non è tutto rosa e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa”, ha aggiunto Marzano. Per il momento i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e non rilasciare alcun commento sulle indiscrezioni circolate sul loro conto.

Le tappe della love story dei due ballerini

Pauselli, 34 anni e originaria di Firenze, è stata allieva di Amici di Maria De Filippi nel 2010 (in quell’edizione si classificò al secondo posto). Oggi fa ancora parte del cast del popolare talent show di Canale 5, nel ruolo di ballerina professionista. Anche Sacchetta, 42 anni e originario di Napoli, è stato per anni un volto dei professionisti della trasmissione ‘mariana’ (ha anche condotto il day time della trasmissione). Proprio ad Amici è sbocciato l’amore con Pauselli. I due fanno coppia dal 2013. Hanno sempre vissuto la loro relazione con riservatezza e lontani da occhi indiscreti.

Nell’estate 2022, nel mese di agosto, sono diventati genitori del piccolo Romeo. Il nome è stato ispirato dalla celebre storia d’amore shakespeariana di Romeo e Giulietta. I due ballerini avevano spiegato di aver deciso di chiamare così il figlio proprio in rappresentanza del sentimento amoroso.

La coppia, negli anni scorsi, ha attraversato una crisi, superata brillantemente. A parlare del momento di difficoltà erano stati i diretti interessati che avevano spiegato che da un periodo complesso se ne esce distrutti o fortificati. Loro riemersero fortificati. Ora sembra che sia giunta un’altra prova del nove.