Marcello Sacchetta via da Amici: retroscena addio, parla Maria De Filippi

Maria de Filippi ci regala in un’intervista a R101 un piccolo retroscena legato all’abbandono dell’ormai ex professionista del talent di Canale 5

Qualche ora è andata in onda su R101 un’intervista di Maurizio Costanzo (e Carlotta Quadri) alla moglie Maria de Filippi, nel contesto della trasmissione Facciamo finta che. In questa occasione la conduttrice di punta di Canale 5 ha avuto la possibilità di raccontare alcuni retroscena di Amici, fra cui quello legato all’abbandono di Marcello Sacchetta.

Sacchetta, come già annunciato nelle scorse settimane, ha deciso di lasciare la trasmissione dove lavorava da ormai 6 anni, sia come ballerino professionista sia come conduttore del daytime insieme a Lorella Boccia. Senza entrare troppo nel dettaglio, l’ex concorrente della scuola di spettacolo ha spiegato che da adesso in poi si dedicherà ad altri progetti lavorativi.

Non c’è insomma nessun rancore nei confronti della trasmissione, né tantomeno della sua conduttrice. Maria de Filippi, a proposito, ha raccontato qual è stato il processo che ha portato alla sua sostituzione, senza frecciatine di sorta:

Quest’anno per il ballo è capitato che Marcello Sacchetta se n’è andato dal programma per sua scelta perché vuole iniziare a fare altro nella vita. Avevamo fatto i casting di ballo e i ragazzi quando vengono portano coreografie loro. Io ero molto colpita dalle coreografie che portava un ragazzo, no?, e gli avevo chiesto chi fosse il suo coreografo e questo mi cita un cognome, e il cognome era Porcelluzzi. A quel punto io dico ai miei ‘Tanto bravo questo Porcelluzzi, facciamogli fare uno stage’. Poi Marcello se ne va, lui faceva tante delle coreografie di Amici, e io dico ‘Chiamiamo questo Porcelluzzi’. In realtà questo Porcelluzzi io lo conoscevo per nome, non per cognome, perché i ragazzi di Amici hanno scritto il nome sulla maglia. Ed era un ragazzo che aveva partecipato ad Amici 14 che ora è diventato un coreografo.

Nel corso della chiacchierata radiofonica in compagnia del marito, la De Filippi ha anche avuto la possibilità di raccontare agli ascoltatori una piccola curiosità sulla sua (longeva) trasmissione. Sulla nascita del talent, che va in onda dal 2001 (quando ancora si chiama Saranno Famosi) la conduttrice ha rivelato:

All’epoca io lavoravo per te che facevi comunicazione per la Fiat. La Fiat doveva lanciare mi sembra, magari adesso mi sbaglio, una Vespa o una macchina. A un certo punto arrivarono queste ricerche di marketing sui ragazzi e lì nacque l’idea di Amici.

Chi è il coreografo Francesco Porcelluzzi, il sostituto di Marcello Sacchetta ad Amici di Maria De Filippi

Sacchetta, che non ha voluto raccontare con precisione cosa lo aspetta nel suo futuro lavorativo, sarà sostituito dunque proprio da un ex concorrente di Amici, che ha partecipato all’edizione 2015/2016.

Francesco oggi vive a Roma ma è originario di Marano, in provincia di Venezia, dove vivono i genitori che hanno in gestione due ristoranti. All’età di 14 anni si è trasferito da solo a Firenze per inseguire il suo sogno: diventare un grande ballerino.

Porcelluzzi, che si è definito una persona timida e altruista ma anche permalosa e lunatico, vanta un curatissimo profilo Instagram con oltre 11 mila follower. Nel suo curriculum oltre ad Amici ci sono ad oggi anche il Balletto di Toscana e il Teatro del Maggio.