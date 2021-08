Marcello Sacchetta sente De Martino, ma con Ciavarro azzerati i rapporti

Marcello Sacchetta a ruota libera: il danzatore professionista di Amici, che ha anche ricoperto il ruolo di conduttore del daytime del talent show di Maria De Filippi, di recente, si è concesso ai suoi followers, esaurendo una serie di loro curiosità circa i legami intrattenuti con alcuni suoi colleghi. Nella fattispecie, come riportato dal blog Isa e Chia, il coreografo ha speso delle parole per Stefano De Martino e Paolo Ciavarro. Inoltre ha anche parlato dei suoi rapporti con Tommaso Zorzi, influencer nonché vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, targata Ilary Blasi.

Da circa due anni la fascia quotidiana di Amici con i conduttori non va più in onda. “Credo perché la fascia quotidiana durava molto poco e non c’era spazio per una conduzione. Ma ripeto: ‘Credo’. Ad ogni modo quello spazio mi piaceva tantissimo”, ha dichiarato Sacchetta che è poi passato a spiegare i rapporti attuali che ha con gli ex colleghi poc’anzi citati. Con Paolo Ciavarro, oggi felicemente fidanzato con l’influencer siciliana Clizia Incorvaia (la storia è stata imbastita nel corso del Grande Fratello Vip 4, lei era reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina), i contatti sono azzerati: “Non ci sentiamo più ma è tutto ok. Abbiamo preso strade differenti”.

Discorso differente per quel che riguarda Stefano De Martino. Con l’ex di Belen ci sono contatti frequenti: “Sì, ci sentiamo spesso”. E Zorzi? Con l’influencer milanese non ha mai collaborato ma è comunque una persona con cui interagisce non di rado. “Ogni tanto ci scriviamo, commentando cose. Mi piace. E sono certo che anche a lui piace la nostra categoria”, ha concluso.

Amici, prossima edizione: Stefano De Martino non farà parte del cast

Amici partirà prima rispetto al solito. La scuola di danza e canto più famosa d’Italia aprirà i battenti tra poche settimane, già a settembre. Mediaset ha chiesto a Maria De Filippi uno sforzo per esigenze di palinsesto. La moglie di Maurizio Costanzo ha detto sì. Nella nuova stagione non farà più parte del cast quasi certamente Stefano De Martino che avrebbe detto no a causa di altri impegni professionali. Si mormora che al suo posto potrebbe subentrare un’altra vecchia conoscenza del programma, la cantante Elodie.

Per quel che riguarda i professori, Lorella Cuccarini passerà al canto, lasciando l’insegnamento del ballo a Raimondo Todaro che ha lasciato Ballando con le Stelle per approdare su Canale Cinque. Arisa è fuori dai giochi, non ci sarà.