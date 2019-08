Marcello Sacchetta da Amici a un nuovo reality: parla il ballerino

Amici, il successo di Marcello Sacchetta come ballerino e conduttore

Dopo essere stato lanciato da Amici di Maria De Filippi, dove si è imposto come ballerino senza avervi prima partecipato come concorrente, Marcello Sacchetta si è affermato anche come conduttore visto che prima da solo e poi con altri ha condotto il quotidiano della trasmissione. Certo, non si tratta della conduzione di una striscia importantissima ma farsi strada come conduttore è difficile, e comunque da qualche parte bisogna pur partire (soprattutto se considerate che anche il pomeridiano di Amici non è che sia visto da due gatti…). In una sessione di domande e risposte su Instagram Marcello ha parlato proprio della sua carriera soffermandosi anche sulla partecipazione ai reality show.

Marcello Sacchetta, nuovo reality in arrivo? Parla il ballerino

“Parteciperesti mai ad un reality show?”, gli è stato chiesto. “Dipende quale… dipende quale… Ho gia detto ‘Dipende quale?'”. Marcello non ha escluso quindi la sua partecipazione a un prodotto televisivo che in genere viene snobbato da chi vuol fare carriera in un certo modo, e questo non dovrebbe che far piacere a chi sta ancora lavorando ai cast dei prossimi reality: pensiamo soprattutto al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi, a cui Marcello avrebbe pieno diritto di partecipare essendo molto più noto della maggior parte dei Vip e vippetti che in genere vengono scelti. E non dimentichiamo che sarebbe anche un bel concorrente data la sua personalità.

La storia di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Prosegue a gonfie vele intanto la sua storia d’amore con Giulia Pauselli, e anche le ultime storie Instagram lo dimostrano. Secondo noi Giulia, che è un tipo molto alternativo, sarebbe felice della partecipazione del suo fidanzato a uno dei due reality che abbiamo appena citato, per non parlare del bellissimo Pechino Express, quindi, caro Marcello, fatti avanti e sorprendici. Ti seguiremo dalla prima all’ultima puntata, puoi starne certo!