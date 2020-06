Marcello Cirillo: “Sento Adriana Volpe, ecco come sta. GF Vip? Rifiutato”

Marcello Cirillo in confidenza. Il conduttore si è raccontato a Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotto dal giornalista Francesco Fredella. Molto amico di Adriana Volpe, conosciuta ai tempi in cui entrambi erano protagonisti de I Fatti Vostri (Rai Due), ha spiegato di sentire tutti i giorni l’ex collega che sta attraversando un momento agrodolce. Dal punto di vista lavorativo è molto stimolata visto che tra pochi giorni inizierà una nuova avventura televisiva su TV8 (sarà al fianco di Alessio Viola quotidianamente, a partire dal 29 giugno, nella fascia mattutina e del primo pomeriggio). Sul versante sentimentale invece Adriana sta affrontando un momento di ‘chiaroscuro’. Dopo il Grande Fratello Vip ha ammesso di aver avuto qualche problema con il marito Roberto Parli. Tuttavia il matrimonio non è in bilico; pare che abbia solo bisogno di un riequilibrio. A proposito di GF Vip, Cirillo ha confessato di essere stato contattato dal reality ma di aver rifiutato la proposta.

Marcello Cirillo, niente GF Vip: “Soffrirei troppo”

“La sento ogni giorno, è molto emozionata e in ansia per questa nuova avventura su Tv8”, ha narrato Cirillo definendo Adriana una “sorellina”. I due sono molto amici. In passato hanno anche partecipato assieme a Pechino Express, rinominandosi ‘I Mattutini’. Spazio anche al reality più spiato d’Italia. Dopo la Volpe, arruolata per la quarta edizione, potrebbe essere il turno di Cirillo nella quinta stagione del programma Vip? “Me l’hanno proposto ma io soffro di ‘rucolite’ acuta” ha risposto Marcello che è poi tornato serio dicendo che non potrebbe sopportare la lontananza dalle persone che ama per un lungo periodo di tempo. Insomma, l’ipotesi di vederlo nello show è alquanto remota.

Adriana Volpe e Roberto Parli: il rapporto dopo il GF Vip 4

Il gossip ha molto ricamato sul matrimonio di Adriana e Roberto nell’ultimo periodo, cioè nel lasso di tempo che va dalla fine del Grande Fratello Vip 4 fino ad oggi. Addirittura qualcuno, a un certo punto, ha parlato di rottura. In realtà i due non sono mai giunti al capolinea. Tuttavia le voci di crisi non sono state infondate. La stessa Volpe lo ha ammesso in una recente intervista rilasciata al magazine Chi di Alfonso Signorini, a cui ha dichiarato di dover trovare nuovi equilibri nella relazione con Parli. La coppia al momento non è però in bilico.