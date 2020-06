Adriana Volpe, il marito incontra Andrea Denver: cosa è successo tra i due

Adriana Volpe e Andrea Denver dopo il Grande Fratello Vip: reunion a casa di Fabio Testi

Dopo gossip e malelingue è finalmente arrivato l’atteso incontro-confronto tra Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, e Andrea Denver. Quest’ultimo ha conosciuto la conduttrice al Grande Fratello Vip e senza giri di parole l’ha definita “la donna ideale”. Dichiarazioni, accompagnati a sguardi e a una certa complicità, che hanno infastidito parecchio l’imprenditore svizzero. Per mesi si è parlato di una presunta rottura tra Adriana e Roberto ma oggi quell’ipotesi è stata scongiurata. L’ex volto Rai e l’agente immobiliare sono più uniti che mai e insieme si sono presentati a casa di Fabio Testi, dove qualche giorno fa è avvenuta la reunion degli ex concorrenti della quarta edizione del GF Vip. Nella grande tenuta in provincia di Verona c’erano pure Andrea Denver e la fidanzata Anna: cosa è successo tra le due coppie? A spifferare tutto al settimanale Chi ci ha pensato il padrone di casa Fabio…

Le parole di Fabio Testi sul marito di Adriana Volpe e Andrea Denver

“Abbiamo smontato il caso e sono stati abbracci. Adriana è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì”, ha confidato Fabio Testi nell’intervista concessa a Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno 2020. Dunque Roberto Parli e Andrea si sono chiariti e di fronte al gossip e alle malelingue si sono fatti una sana risata. Denver è più che mai innamorato della sua Anna mentre il matrimonio tra Roberto e Adriana si è rafforzato. Come ammesso dalla stessa Volpe questa gelosia improvvisa del marito ha in qualche modo regalato nuova linfa vitale all’unione. A dare una mano pure gli ultimi impegni professionali: grazie a Ogni Mattina, il nuovo programma che condurrà dal 29 giugno su Tv 8, la presentatrice ha lasciato Roma e si è trasferita a Milano. In questo modo la 47enne è più vicina alla sua dolce metà che, per lavoro, abita a Montecarlo.

Ogni Mattina è il nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola

Dopo un periodo di pausa e l’esperienza al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è pronta a tornare in televisione. Il programma Ogni Mattina andrà in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. Si parlerà di attualità ma anche di argomenti più leggeri come l’intrattenimento e lo spettacolo. La Volpe sarà affiancata da Alessio Viola, giornalista di Sky Tg 24. Le inviate saranno invece Aurora Ramazzotti e Flora Canto.