Marcella e Gianni Bella a Domenica In: lacrime e commozione in studio

Marcella Bella e Gianni Bella in studio da Mara Venier: Gianni si commuove

In studio da Mara Venier, arrivano i fratelli Bella ovvero Marcella e Gianni celebri cantanti e autori di brani molto famosi per la canzone italiana. Nello studio di Domenica In si raccontano, Gianni Bella torna in tv dopo tanto tempo. Infatti è stato lontano dai riflettori a causa di un ictus che lo ha colpito all’improvviso. Mara fa subito vedere a Marcella Bella un articolo scritto da Renzo Arbore riguardo il suo primo album, tenuto a battesimo proprio da Arbore. Poi l’aria si fa ancora più dolce e Gianni Bella appare evidentemente commosso quando sua sorella Marcella gli fa i complimenti per aver scritto una nuova canzone per lei. Infatti Marcella Bella l’anno prossimo compirà ben 50 anni di carriera e suo fratello ha scritto un brano in occasione di questo evento.

Marcella mamma e cantante di successo

Marcella Bella che compirà 50 anni di carriera l’anno prossimo, non smette mai di essere una brava mamma e dimostra di essere molto legata alla sua famiglia. Infatti nello studio di Domenica In entra il più piccolo dei suoi figli, Tommaso. Il 26enne nato dal matrimonio di Marcella con Mario Merello, confida a Mara Venier che ora sua mamma Marcella è più affezionata al loro gatto, Lola, che ai suoi figli. Chiaramente si scherza, c’è un tono di allegria nelle parole di Tommaso che approfitta del momento e lancia una simpatica frecciatina a sua mamma!

Marcella Bella e il ricordo di sua mamma

La cantante Marcella Bella a proposito di famiglia, racconta a Mara Venier una frase che la sua adorata mamma le ripeteva spesso. “Ricordati di avere sempre tanta dignità” confessa Marcella in studio, visibilmente commossa.