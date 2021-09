Marcell Jacobs spiega perché non ha un buon rapporto col figlio Jeremy

Marcell Jacobs ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 7, l’inserto del Corriere della Sera. L’atleta classe 1994 ha parlato a lungo delle sue vittorie alle Olimpiadi di Tokyo, del suo lavoro da atleta, del rapporto conflittuale col padre americano e del futuro in televisione (parteciperà a Ballando con le Stelle in veste di ballerino per una notte ma è anche in lizza per il Festival di Sanremo 2022). Tra le tante cose Jacobs non ha potuto non menzionare i problemi con il figlio Jeremy che non riesce a vedere quotidianamente perché abita in un’altra città.

Rapporto conflittuale tra Marcell Jacobs e l’ex fidanzata

Di recente Marcell Jacobs è stato pubblicamente criticato dall’ex compagna Renata per le sue assenze, che vanno ormai avanti da anni, e il diretto interessato ha fatto letteralmente ammenda nella sua ultima intervista. Il 26enne ha spiegato il suo stato d’animo a riguardo lasciandosi andare a qualche confidenza:

“Jeremy, il mio primo figlio, mi è capitato: ero un ragazzo e l’ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, ma controvoglia. Non vorrei essere stro*** come è stato mio padre, ma alla fine sostanzialmente sto facendo più o meno quello che ha fatto lui”

Marcell Jacobs ha aggiunto all’inserto del Corriere della Sera:

“Rispetto a Anthony e Megan, i bimbi che ho avuto da Nicole, con Jeremy non ho un legame forte perché non ci ho mai vissuto. Quando vado a Desenzano lo vedo, ma non sono un padre presente. Lavorerò anche su questo…”

Tra l’altro il piccolo Jeremy sarebbe intenzionato a seguire le orme paterne: da qualche tempo, infatti, si allena in un centro con il primo allenatore di Marcell. Padre e figlio non si vedono ormai da mesi: l’ultimo incontro risale infatti allo scorso inverno anche se il bambino non si è perso neppure una gara del genitore alle Olimpiadi di Tokyo.

Jacobs sembra però pronto a risolvere i problemi del passato e ha assicurato che si impegnerà maggiormente per essere un padre presente e amorevole per il suo primogenito.

La vita privata di Marcell Jacobs

Italo-americano, classe 1994, Marcell Jacobs è padre di tre figli. Il primogenito Jeremy è nato quando aveva appena 19 anni. Poi la relazione con Renata è giunta al termine e l’atleta ha incontrato l’attuale compagna Nicole Daza, che l’ha reso padre di nuovo di Anthony, nato nel 2019, e Meghan, arrivata nel 2020.

Dopo la vittoria a Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha annunciato che sposerà Nicole nel 2022. Nel frattempo potrebbe presto sbarcare in televisione: è in lizza per partecipare a Ballando con le Stelle e per affiancare Amadeus al prossimo Festival di Sanremo.