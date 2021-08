Marcell Jacobs, ex compagna furiosa: “Il figlio aspetta una sua chiamata”

Non è tutto oro quel che luccica. Mentre Marcell Jacobs è in vacanza a Sabaudia con la compagna Nicole Daza è arrivato sui social network l’attacco dell’ex fidanzata Renata, dalla quale qualche anno fa ha avuto il primogenito Jeremy. Stando a quanto rivelato dalla donna su Instagram il campione olimpionico non avrebbe ancora rivisto il figlio dopo le Olimpiadi a Tokyo, dove è stato protagonista assoluto.

Non solo: pare che Marcell Jacobs non abbia neppure telefonato al bambino dopo l’importante traguardo raggiunto nei 100 metri. Questo il duro sfogo dell’ex Renata su Instagram:

“Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo”

Subito dopo la giovane ha condiviso lo scatto del bambino che, con lo sguardo dolce e sognante, sembra non vedere l’ora di riabbracciare l’amato papà. Non è la prima volta che Renata si scaglia contro Marcell Jacobs. Dopo la vittoria ai Giochi Olimpici si era detta contenta del risultato ma aveva invitato Jacobs a contattare il figlio con il quale – pare – non abbia contatti frequenti.

“Siamo fieri de tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!”, aveva scritto lo scorso 1 agosto su Facebook. Un appello che pare sia rimasto del tutto ignorato. Marcell Jacobs non ha mai pubblicamente replicato all’ex compagna.

Un rapporto quello tra Jacobs e l’ex fidanzata che sarebbe conflittuale da anni. Già nel 2016 Renata aveva parlato apertamente sul suo account social delle varie assenze nella vita di Jeremy. Tra l’altro il piccolo sarebbe intenzionato a seguire le orme paterne: da qualche tempo, infatti, si allena in un centro estivo con il primo allenatore di Marcell.

In questo periodo lo sportivo è in vacanza a Sabaudia con l’attuale compagna, Nicole Daza, e i figli Anthony e Meghan. Tra mare, cene e relax la coppia ha incontrato anche Francesco Totti e Ilary Blasi. I quattro si sono concessi una foto insieme che è stata poi prontamente condivisa sul web.

La vita privata di Marcell Jacobs

Italo-americano, classe 1994, Marcell Jacobs è padre di tre figli. Il primogenito Jeremy è nato quando aveva appena 19 anni. Poi la relazione con Renata è giunta al termine e l’atleta ha incontrato l’attuale compagna Nicole Daza, che l’ha reso padre di nuovo di Anthony, nato nel 2019, e Meghan, arrivata nel 2020.

Dopo la vittoria a Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha annunciato che sposerà Nicole nel 2022. Nel frattempo potrebbe presto sbarcare in televisione: è in lizza per partecipare a Ballando con le Stelle e per affiancare Amadeus al prossimo Festival di Sanremo.