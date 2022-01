Marcell Jacobs, l’ex a Chi: “Assente, non paga il mantenimento per il figlio”

Marcell Jacobs è un padre assente. Parola di Renata Erika Szabo, l’ex compagna dell’atleta. Dopo aver attaccato lo sportivo sui social network la ragazza, un’ex modella, ha rilasciato una lunga intervista a Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 gennaio 2022. Renata ha avuto da Marcell il piccolo Jeremy, che oggi ha sette anni. Un bambino che stravede per il padre, che lo vede come un eroe, ma che purtroppo ha pochi contatti quotidiani con lui. Una scelta, a quanto pare, di Jacobs, che dall’attuale compagna Nicole Daza ha avuto altri due figli, Anthony e Megan.

I problemi tra Marcell Jacobs e il figlio Jeremy

Renata Erika Szabo ha spiegato alla rivista diretta da Alfonso Signorini che Marcell Jacobs non si è fatto sentire in occasione dell’ultimo compleanno di Jeremy, che cade ogni 14 dicembre. Né una telefonata, né un messaggio, né un vocale su WhatsApp. Niente di niente.

“Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai”

L’assenza dell’oro nei cento metri a Tokyo si è fatta sentire, tra l’altro, proprio il giorno in cui è rientrato dalle Olimpiadi, che Jeremy ha seguito con passione e devozione, facendo un tifo sfegatato per il suo celebre genitore:

“Il giorno prima che lui atterrasse, la nonna mi abbia mandato un messaggio per dirmi che Jeremy non poteva andare perché per lui non c’era posto in macchina. Questo non è giusto. Quando ci si lascia con la compagna, non si dovrebbe lasciare anche il figlio. Jeremy non c’entra niente: Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà”

Le accuse dell’ex compagna di Marcell Jacobs

Renata Erika Szabo ha inoltre assicurato che Marcell Jacobs non paga l’assegno di mantenimento per il figlio:

“Marcell all’inizio veniva anche un po’ a trovarlo, poi hanno iniziato a passare le settimane e poi i mesi. Non c’era l’ombra di una regolarità. E ha smesso anche di pagare il mantenimento per il figlio, per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro”

Come reagirà il velocista a queste dichiarazioni dopo gli attacchi ricevuti su Facebook e Instagram? Qualche tempo fa Marcell Jacobs ha ammesso che il suo primogenito non è stato voluto ma è capitato e non ha nascosto di essere un padre assente per il piccolo Jeremy. Lo sportivo ha però promesso di impegnarsi per dare al bambino lo stesso amore che quotidianamente dà ai suoi fratelli.

Dall’attuale compagna Nicole Daza – che sposerà nel 2022 e che non ha mai commentato pubblicamente la faccenda – Marcell Jacobs ha avuto altri due figli, Anthony e Megan. Rispetto a Jeremy con gli altri due bambini Marcell ha un rapporto quotidiano, molto forte. Al momento solo l’erede di Renata Erika sembra intenzionato a seguire le orme paterne: da qualche tempo, infatti, si allena in un centro con il primo allenatore di Marcell.