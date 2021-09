Marcell Jacobs ha fatto la proposta di matrimonio: la reazione di Nicole

E alla fine la tanto attesa proposta di matrimonio è arrivata. Marcell Jacobs, l'”uomo più veloce del mondo”, si è inginocchiato e ha chiesto alla compagna, Nicole Daza, di sposarlo. La conferma arriva dal seguitissimo profilo Instagram dell’atleta, che ha condiviso qualche ore fa una foto del romantico momento.

La proposta formale di matrimonio di Marcell Jacobs è dunque giunta nella cornice di Manerba del Garda, in occasione della sua festa di compleanno. Lo scorso 26 settembre Jacobs ha infatti compiuto 27 anni e ha deciso di festeggiare nel modo migliore possibile.

Come avrà risposto, dunque, Nicole Daza a questa richiesta? La risposta a questa domanda è praticamente ovvia: da parte sua è stato un grande sì. La futura moglie di Marcell Jacobs, a proposito, ha scherzato su Instagram sul fatto che la sua risposta è arrivata più veloce di quanto Marcell non sia riuscito a correre i 100 metri piani alle Olimpiadi.

Chi segue la coppia fin dal trionfo di Jacobs a Tokyo sa che il matrimonio fra lui e la compagna Nicole non è esattamente una news che ci stupisca. In una serie di recenti interviste, Jacobs aveva ampiamente raccontato di aver già pianificato le nozze per il prossimo anno. Sappiamo che la cerimonia avrà luogo il 17 settembre 2022, una data non casuale visto che coincide con il compleanno di Nicole. Eppure, almeno fino a poche ore fa, all’idillio d’amore fra i due mancava per l’appunto ancora la tanto attesa proposta con l’anello.

Marcell Jacobs e Nicole Daza condividono due figli, Anthony, nato nel 2019, e Meghan, l’ultima arrivata in casa. Alle spalle lo sportivo ha anche un’altra relazione importante, quella con Renata Erika, da cui ha avuto il primo figlio, Jeremy, che ha oggi 7 anni.

Resta ora da capire se allo sposalizio in programma il prossimo anno Marcell Jacobs inviterà anche il padre, Lamont. Con il genitore, ex marine statunitense che si era separato dalla madre quando il velocista era ancora molto piccolo. A Verissimo, Jacobs aveva raccontato che dopo tanto tempo sta cercando di ricucire i rapporti con lui. Il matrimonio, a questo punto, potrebbe essere l’occasione giusta.