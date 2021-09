Marcell Jacobs a Verissimo: la data del matrimonio e il rapporto con i figli

Marcell Jacobs per la prima volta a Verissimo dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il campione è ospite della puntata in onda su Canale 5 domenica 19 settembre 2021. Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con il programma di Silvia Toffanin, da anni uno dei format più forti della rete.

A Verissimo Marcell Jacobs ha parlato dei traguardi raggiunti in Giappone ma soprattutto della sua vita privata. Del rapporto conflittuale col padre e di quello con i tre figli. In particolare ad essere burrascoso è soprattutto il legame col primogenito Jeremy, nato da una relazione di gioventù.

Marcell Jacobs sposa Nicole Daza

Il campione ha poi confermato l’intenzione di sposare l’attuale fidanzata Nicole Daza e ha svelato anche la data del lieto evento: sarà il 17 settembre 2022. Un giorno scelto con consapevolezza: il 17 settembre è il giorno del compleanno di Nicole, legata da svariati anni a Jacobs.

L’atleta ha però ammesso di non aver ancora fatto la proposta di matrimonio alla sua futura moglie, con la quale già convive insieme ai figli Anthony e Meghan. Da un precedente rapporto ha avuto il primogenito Jeremy, che vede saltuariamente.

A Verissimo Marcell Jacobs ha dichiarato:

“Il primo l’ho avuto giovanissimo, con lui ho sempre avuto un buon rapporto, ma non gli ho dedicato tutto il tempo che meritava e questo mi fa male. Gli altri due sono dei terremoti e tutti e tre hanno doti fisiche pazzesche. Credo di essere un buon padre”

Marcell Jacobs e il rapporto conflittuale col padre

Marcell Jacobs non ha mai avuto un rapporto facile col padre americano. Una situazione che l’ha “bloccato” privatamente e professionalmente, come rivelato a Verissimo:

“Fino all’arrivo della mia mental coach lui per me non esisteva, ma c’era qualcosa che mi bloccava anche quando correvo. Dovevo ritrovare il rapporto con mio padre, così l’ho cercato e gli ho scritto. Piano piano abbiamo iniziato a parlare e riallacciare i contatti”

Marcell Jacobs ha spiegato che oggi riesce a parlare apertamente del padre. Lo sportivo ha perdonato l’uomo perché a suo dire è giusto dare più possibilità a chi ci ha messo al mondo.

La vita privata di Marcell Jacobs

Italo-americano, classe 1994, Marcell Jacobs è padre di tre figli. Il primogenito Jeremy è nato quando aveva appena 19 anni. Poi la relazione con Renata è giunta al termine e l’atleta ha incontrato l’attuale compagna Nicole Daza, che l’ha reso padre di nuovo di Anthony, nato nel 2019, e Meghan, arrivata nel 2020.

Dopo la vittoria a Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha annunciato che sposerà Nicole nel 2022. Nel frattempo potrebbe presto sbarcare in televisione: è in lizza per partecipare a Ballando con le Stelle e per affiancare Amadeus al prossimo Festival di Sanremo.