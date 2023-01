Marcell Jacobs non si trattiene più e in una nuova intervista concessa a La Stampa si sfoga contro Federico Lucia in arte Fedez, con il quale ha avuto modo di collaborare in passato nella cornice dell’agenzia Doom Entertainment. La collaborazione, purtroppo, non si sarebbe conclusa nel migliore dei modi, perlomeno stando al racconto della medaglia d’oro olimpica ai giochi di Tokyo 2020.

Prima del boom di carriera avvenuto post Olimpiadi, Marcell Jacobs era infatti sotto contratto presso l’agenzia fondata da Fedez, che attualmente ha in gestione diversi altri artisti e influencer. Parlando di quanto accaduto in passato, lo sportivo ha dichiarato:

“Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente.”

Marcell Jacobs prosegue poi con il suo racconto, lasciando intendere che la gestione del suo progetto personale in mano all’agenzia non sia stata curata nel modo migliore possibile. A proposito ha aggiunto:

“Per contrasto, quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C’era poca trasparenza.”

Prima di imbarcarsi in questo progetto di lavoro con Fedez, l’immagine di Marcell Jacobs era in mano alla madre. La donna, ad ogni modo, non avrebbe avuto le competenze per gestire determinati tipi di situazioni, come i contratti. Qui il racconto dello sportivo:

“Tutti sapevamo che mia madre non poteva essere la persona che chiudeva i contratti, ma mi serviva risistemare l’assetto con persone fidate al cento per cento. […] Poi un’altro riferimento a Fedez: “Le batoste servono, nella vita le mazzate sono necessarie, sempre, a più riprese. Quando tutto sembra facile non ti godi nulla e nel momento in cui cadi ti fai male, se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi”

Fedez passa per vie legali

La situazione fra Marcell Jacobs e Fedez è a questo punto decisamente tesa. Come riportato anche dalla Gazzetta dello sport, lo sportivo ha già deciso di passare ad un’altra società che lo ha in gestione a livello di management, con sede a Londra. Una scelta che gli potrebbe costare molto caro, visto che Fedez ha deciso di fargli causa poiché considera illeggittima la recessione unilaterale del contratto. Starà ora ai rispettivi avvocati dirimere la questione nelle sedi apposite.

Marcell Jacobs non è certo il primo personaggio pubblico ad avere avuto dei grossi problemi con il rapper e la sua agenzia. Anni fa il primo importante crac era avvenuto con Fabio Rovazzi, che scelse di abbandonare il suo “mentore” seguendo un collaboratore che aveva aperto una società concorrente alla sua. Ad oggi, ad ogni modo, i rapporti sono tornati sereni e Rovazzi (come con il “Comunista col rolex” J-Ax) ha riallacciato l’amicizia con l’artista.