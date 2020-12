Maradona, parla Heather Parisi: “Amante di gioventù? La verità”

Heather Parisi decide finalmente di parlare di Diego Armando Maradona, la cui morte ha sconvolto tutto il mondo lo scorso 25 novembre. La showgirl condivide su Instagram un commento rivolto al figlio, da parte di un utente che lo informava sul presunto flirt che lei avrebbe avuto con il Pibe de Oro. Non aveva ancora commentato il decesso del noto campione argentino, eppure a detta di molti lo conosceva abbastanza bene. Infatti, tanti si sarebbero aspettati da parte sua almeno un commento. Diversi anni fa, quando entrambi vivevano in Italia, il gossip li descriveva come presunti amanti. Ed ecco che ora, nel 2020, solo dopo la morte di Maradona, Heather decide di parlare.

Oggi lo fa rispondendo a questo commento rivolto al figlio, in cui il calciatore argentino viene citato come il suo “amante di gioventù”. Non solo, l’utente in questione consiglia al ragazzino di fare una ricerca su internet, dove potrà trovare le foto del presunto flirt e aggiunge: “Peccato che lui fosse sposato”. Un commento poco carino e indelicato, a cui Heather ci tiene a dare una risposta. Scendendo nel dettaglio, la showgirl racconta che suo figlio, dopo aver letto su Instagram tale commento, le ha chiesto come è possibile sapere quando una persona dice la verità. A quanto pare, l’utente avrebbe mandato in confusione il ragazzino.

“Sweetie Pie, io diffido da chi si vanta di dire la verità perché è la scusa che gli ignoranti usano per mancanza di immaginazione. La verità, quando esiste una verità, non va mai enunciata, ma va sempre dimostrata”.

Questa è la risposta che la Parisi ha dato al figlio. Inoltre, Heather dichiara che della verità non è mai possibile avere una certezza. La showgirl, che attualmente vive a Hong Kong con suo marito e i figli, conclude il suo post invitando tutti a ricordare che quando si interagisce con un bambino “è come se si scrivesse su un pezzo di carta”. Ma c’è chi in questo modo riesce a lanciare messaggi positivi e chi, invece, diffonde perfidia, secondo la Parisi. Con queste parole, la nota ballerina attacca duramente l’utente che ha deciso di rivolgersi al figlio, di soli 10 anni, lanciando accuse nei suoi confronti.

Maradona e Heather si conobbero nel 1984, durante una puntata di Fantastico 5, condotto da Pippo Baudo, quando il primo giocava per il Napoli. Dopo poco tempo, iniziarono a uscire notizie riguardanti il loro presunto flirt, tanto che furono protagonisti di varie copertine. Secondo il gossip del tempo, il loro rapporto sarebbe durato circa un anno per poi chiudersi senza particolari problemi. Di recente, il campione argentino, morto lo scorso 25 novembre, aveva rivisto Heather a Ballando con le Stelle nel 2005.