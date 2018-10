Maradona: il rapporto con il figlio è cambiato da quando è diventato nonno

In che rapporti sono oggi Diego Armando Maradona e il figlio

Il figlio di Diego Armando Maradona è tornato in tv. È stato ospite di Barbara d’Urso, a Domenica Live, insieme alla moglie Nunzia e al figlio Diego Matias, nato sei mesi fa. Maradona Senior è diventato dunque nonno e, nonostante la distanza, il rapporto con il “figlio italiano” è migliorato. Dopo anni passati a farsi la guerra, il calciatore argentino e il suo erede hanno oggi un ottimo legame. E la nascita del piccolo Diego Matias ha unito ancora di più padre e figlio. “Siamo in buoni rapporti, ci sentiamo tutti i giorni anche se lui ora è in Messico (è l’allenatore della squadra Dorados, ndr)”, ha spiegato il napoletano nel programma di Canale 5. E proprio per rispetto dell’ex attaccante, Maradona Junior ha deciso di aspettare il padre per il Battesimo del figlio.

Diego Matias Maradona non è stato ancora battezzato

“Diego Matias Maradona ha sei mesi ma non è ancora stato battezzato perché vogliamo aspettare il nonno, che ora ha molti impegni. Ci teniamo che lo battezzi lui”, ha spiegato Diego Armando Maradona Junior a Barbara d’Urso. Dunque, come spesso accade in molte famiglie italiane, il ragazzo ha deciso di scegliere il padre come padrino del figlio. Una scelta condivisa con la moglie Nunzia, che si occupa a tempo pieno del bambino, nato lo scorso marzo a Napoli.

Nunzia: chi è la moglie di Diego Armando Maradona Junior

Ma chi è la moglie dell’ex di Campioni nonché nuora di Diego Armando Maradona? Nunzia è una trentenne napoletana che lavora come commessa in una profumeria. La ragazza ha sposato l’italo-argentino nel 2015: il matrimonio è stato celebrato in diretta tv a Pomeriggio 5. Le nozze sono arrivate dopo otto mesi di fidanzamento: per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine.