Maradona di nuovo nonno (l’annuncio) e altro caso di figlia illegittima

Maradona è diventato di nuovo nonno, Diego Junior papà: l’annuncio a Pomeriggio 5. Intanto, in Argentina, monta un nuovo caso di ‘figlia illegittima’ riguardante El Pibe de Oro

Maradona è diventato nonno per la quarta volta. La famiglia del Pibe de Oro si allarga. Poche ore fa è nata India, la figlia di Diego Armando Maradona Junior e di Nunzia. Il parto era previsto per il 30 ottobre e invece la piccola, a quanto pare, non vedeva l’ora di venire alla luce. E infatti, con 12 giorni d’anticipo, India è giunta. Il benvenuto lo ha prima annunciato il papà sui social e poi Barbara d’Urso, durante la trasmissione Pomeriggio 5. Nel frattempo in Argentina monta un altro caso che vorrebbe l’ex calciatore padre di un’altra figlia illegittima.

Maradona felicissimo di diventare ancora nonno: le parole di Diego Jr

“Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. Quando ho detto a mio padre che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento”, faceva sapere Diego jr diverse settimane fa tramite le colonne della rivista Chi. Il neo papà dichiarava anche di voler intraprendere la professione di allenatore e di puntare anche al piccolo schermo. In particolare ad avere una parte nella serie “Gomorra”. Tornando alla lieta notizia, India è la quarta nipote di Maradona. I figli dell’ex asso del calcio invece sono per il momento ben 8. ‘Per il momento’, visto che continuano a spuntar fuori persone che affermano di avere sangue Maradona. L’ultimo caso risale solo a pochi giorni fa.

Nuovo caso di figlia illegittima per Maradona: ad alimentare la vicenda un’indagine del giornalista Adrian Pallares

La notizia che narra che Maradona potrebbe essere coinvolto in un nuovo caso riguardante un’altra figlia illegittima è uscita nei giorni scorsi. A diffondere la vicenda è stato il giornalista argentino Adrian Pallares. L’uomo ne ha parlato nel corso della trasmissione televisiva ‘Intrusos’: a quanto sostiene Adrian, il 58enne ex calciatore del Napoli avrebbe infatti un’altra figlia in Argentina, tale Magalì, nata nel 1995, anno in cui Maradona era impegnato sulla panchina del Racing.