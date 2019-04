Maradona ha altri figli non riconosciuti: Diego Armando Junior parla a Domenica Live

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi di Diego Armando Maradona a Domenica Live. Nell’ultimo periodo è trapelato che il calciatore potrebbe avere altri figli, ben cinque. Per la precisione 4 a Cuba, concepiti nei primi anni Duemila. Il quinto figlio, Santiago, sarebbe invece nato in Argentina nel 2001. Al momento non c’è certezza ma l’ex attaccante del Napoli si sottoporrà nelle prossime settimane al test del dna. Intanto Diego Armando Maradona Junior, il primo figlio de El Pibe d’Oro, ha detto la sua nel programma italiano, dove è stato ospite insieme alla moglie Nunzia Pennino e al figlio di un anno Diego Matias.

Cosa pensa Diego Armando Maradona Junior di questa situazione

“Ho accolto questa situazione con tranquillità. Se sono miei fratelli ben venga, non ho mai avuto problemi con gli altri”, ha ammesso Diego Armando Maradona Junior a Domenica Live. Il ragazzo, nato nel 1986 dalla relazione tra Maradona e Cristiana Sinagra, è il primogenito dell’attuale allenatore dei Dorados. Successivamente Maradona ha riconosciuto altri quattro figli: Dalma, Giannina, Jana, Diego Fernando.

Diego Armando Maradona sta per diventare di nuovo nonno

In attesa di sapere se Diego Armando Maradona è il padre di altri cinque figli il campione sta per diventare di nuovo nonno. Diego Armando Maradona Junior è in attesa del secondo erede dalla moglie Nunzia Pennino, che per via di questa gravidanza inattesa ha dovuto rinunciare al Grande Fratello 16. La coppia ha già un figlio di un anno, il piccolo Diego Matias.