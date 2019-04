Concorrenti Grande Fratello 2019: doveva esserci anche Nunzia Pennino

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Barbara d’Urso ha lanciato un’indiscrezione mai trapelata fino ad oggi. Tra i concorrenti del 2019 doveva esserci anche Nunzia Pennino, la moglie di Diego Armando Maradona Junior nonché la nuora de El Pibe d’Oro. L’improvvisa gravidanza dell’ex commessa campana ha però fatto saltare la trattativa. “Nunzia doveva partecipare al mio Grande Fratello, era un’esperienza che voleva fare da tempo. Ma poi mi ha chiamato e mi ha detto che era incinta”, ha raccontato Barbarella a Domenica Live, dove ha invitato proprio Nunzia, Maradona Junior e il loro primogenito Diego Matias, nato un anno fa.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello 2019

Non ci sarà Nunzia Pennino al Grande Fratello 16 ma nella Casa entreranno altri due volti noti del salotto di Barbara d’Urso: Chicco Nalli, in arte Kikò, e Ivana Icardi. Il primo è l’ex marito di Tina Cipollari mentre la seconda è la sorella di Mauro Icardi e la cognata di Wanda Nara. Al reality show parteciperanno poi Serena Rutelli, figlia di Francesco e Barbara Palombelli, e Cristian Imparato, ex vincitore di Io Canto. Tra i volti sconosciuti ci sono: Erica Piamonte, Daniele Dal Moro, Audrey Chabloz, Angela Losito, Ambra Lombardo. Al momento non sono stati rivelati i nomi degli altri concorrenti del programma.

Al Grande Fratello 16 pure Alberico Lemme come ospite

Al contrario di quanto sussurravano i rumors, Alberico Lemme non sarà un concorrente del GF 16. Il discusso farmacista ricoprirà il ruolo di ospite. Opinionisti di questa edizione – che durerà in tutto dieci settimane – sono invece Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.