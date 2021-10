Maradona, il figlio contro la serie Amazon: “Perché non la guarderò”

C’è grande attesa per Maradona-Sogno benedetto, la nuova serie Amazon che racconta la carriera e la vita privata de El Pibe de Oro, scomparso prematuramente nel 2020. La fiction uscirà ufficialmente sulla piattaforma streaming il prossimo 29 ottobre. Tanti i fan che non vedono l’ora di ammirare sul piccolo schermo le gesta del campione argentino. Di tutt’altro avviso è però Diego Armando Maradona Junior, il primogenito dell’ex attaccante del Napoli…

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi il figlio di Cristiana Sinagra si è detto del tutto contrario a questo nuovo progetto televisivo sul celebre padre e ha spiegato il motivo per il quale non seguirà la serie:

“Non la guarderò. Di film e serie che hanno raccontato la vita di papà direi che ne hanno fatte abbastanza. Se volete darci una mano, invece di trasformare tutto in qualcosa di serie B aiutateci a scoprire la verità sulla sua morte. Questa notizia mi amareggia e non poco: ripeto, in molti hanno già raccontato con serie tv la vita di papà, basta andare su Netflix e Sky. Era proprio necessaria?”

Diego Armando Maradona Junior ha ricordato alla rivista diretta da Alfonso Signorini di non aver fatto ancora visita al padre. Il celebre calciatore è sepolto infatti in Argentina e per motivi legati alla pandemia il figlio non è ancora riuscito a compiere questo importante viaggio. Da non dimenticare, poi, che quando Maradona è scomparso il suo erede era ricoverato in ospedale, in Italia, per Covid.

Diego Armando Maradona Junior ha fatto sapere:

“Mi hanno chiesto di partecipare con la mia testimonianza in talk televisivi e altre serie tv. Non me la sono sentita. In questo momento sto facendo l’allenatore, come avevo promesso a papà”

Da qualche mese Maradona Junior sta infatti allenando il Napoli United, che milita nel campionato di Eccellenza.

Maradona-Sogno benedetto: trama e attori

In Maradona-Sogno benedetto le varie fasi della vita di Diego Armando sono affidate a diversi attori: Juan Cruz Romero interpreta Maradona da ragazzino; Nazareno Casero ai tempi del Napoli e Juan Palomino la versione adulta del calciatore dopo il ritiro dal calcio giocato.

Maradona-Sogno benedetto narra nello specifico il ruolo chiave di Diego nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986. Nel cast c’è anche Laura Esquivel, famosa in Italia per la serie Il mondo di Patty. L’attrice argentina presta il volto a Claudia Villafane, la moglie di Diego Armando Maradona.

Dove è stata girata la serie tv Amazon su Maradona

La serie biografica su Diego Armando Maradona è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico. È composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Alejandro Aimetta è showrunner della serie e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky. Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia.

Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer. La serie tv di Amazon Prime ha ricevuto il benestare di Maradona in persona prima della sua morte, avvenuta tragicamente il 25 novembre 2020.