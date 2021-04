Maradona, arriva la serie tv su Amazon Prime: trailer, trama, attori

Si intitola Maradona-Sogno benedetto la serie tv che Amazon Prime ha dedicato a Diego Armando Maradona. Al momento non c’è una data ufficiale d’uscita, si parla di autunno 2021, ma la piattaforma streaming ha rilasciato il primo trailer che potete vedere più in basso. Un teaser che ha già emozionato tanti fan dell’indimenticabile El Pibe de Oro, considerato da molti il calciatore più forte della storia del pallone.

Come sottofondo musicale del teaser è stata utilizzata la canzone Live is life degli Opus. Una scelta non casuale: quel brano ha fatto da colonna sonora al riscaldamento più famoso di sempre. Il 19 aprile 1989, il Napoli giocava la semifinale di Coppa Uefa a Monaco di Baviera contro il Bayern e Maradona ha dato spettacolo palleggiando sulle note del pezzo cantato dal gruppo austriaco.

Non è stato casuale neppure il giorno in cui Amazon ha diffuso in rete il primo trailer della serie su Maradona: 19 aprile 2021, a 32 anni di distanza da quel momento magico, rimasto impresso nella mente di tanti tifosi napoletani e non solo. Soprattutto perché quell’anno Maradona e compagni sono riusciti a vincere la Coppa Uefa.

Maradona serie tv su Amazon: chi è l’attore protagonista

La serie biografica su Diego Armando Maradona è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico. È composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Tre gli attori scelti per interpretare Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Nella serie tv si racconteranno le umili origini dell’attaccante e la sua sfavillante carriera. Maradona-Sogno benedetto narrerà nello specifico il ruolo chiave di Diego nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Nel cast c’è anche Laura Esquivel, famosa in Italia per la serie Il mondo di Patty. L’attrice argentina presta il volto a Claudia Villafane, la moglie di Diego Armando Maradona.

La serie tv di Amazon Prime ha ricevuto il benestare di Maradona in persona prima della sua morte, avvenuta tragicamente il 25 novembre 2020.