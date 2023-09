Mara Venier: “Vi racconto come spendo tutti i miei soldi”

La conduttrice veneziana ha spiegato come spende i suoi soldi ed ha indicato un possibile suo sostituto a Domenica In

Mara Venier si appresta a aprire la nuova stagione di Domenica In. Il 17 settembre tornerà alla guida dello storico programma di Rai Uno. Sarà il suo ultimo anno di conduzione. Lo ha detto spesso, ma stavolta pare che la decisione sia definitiva. Questo almeno è ciò che ha spiegato nel corso di una intervista rilasciata al magazine Gente a cui ha anche confessato come ha speso gran parte dei suo guadagni. Inoltre si è sbilanciata sul suo possibile successore, facendo spuntare un nome che secondo lei sarebbe perfetto per sostituirla.

“Alberto Matano la persona giusta per sostituirmi”

“Ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos’altro devo dimostrare? Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno”. Così ‘Zia Mara’ che pare avere le idee chiarissime. Dunque dopo la stagione tv 2023/24 si ritirerà a vita privata, godendo della compagnia dei suoi affetti più cari.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, quando le è stato chiesto chi potrebbe sostituirla, ha risposto in modo diplomatico, spiegando sarà la Rai a scegliere e dicendo di non volere fare alcun nome per “non scontentare nessuno”. Il giornalista di Gente ha scavato un po’ più a fondo e quando le ha domandato se Alberto Matano potrebbe prendere il suo posto ha replicato sottolineando che “Alberto potrebbe essere la persona giusta”.

Mara Venier: “Spendo tutti i soldi per figli e nipoti”

La conduttrice veneziana ha risposto anche ad una domanda privata riguardante l’uso del denaro guadagnato. Ha spiegato che per lei spende poco, destinando gran parte delle sue risorse economiche ai parenti più stretti:

“Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio (che ha 5 anni, ndr) ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.

Il danno al nervo facciale e il grave lutto di Pier Francesco Forleo

Gli ultimi mesi per la Venier sono stati pieni di amore e soddisfazioni professionali, ma anche di dolori, sia fisici sia psicologici. Particolarmente lancinante quello innescato dalla morte del genero Pier Francesco Forleo. Una perdita che l’ha spinta a rimettere tutto in discussione e a chiedersi se non fosse il caso di lasciar perdere tutto: “In quei giorni, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere”.

Mesi prima ha invece dovuto affrontare una lesione al nervo facciale causata da un dentista. A causa di un intervento sbagliato ha perso parte della sensibilità intorno alla bocca. Non c’è modo di recuperarla: