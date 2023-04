Mara Venier veste i panni di Barbara d’Urso, poi Smith la sorprende

Domenica, 30 aprile, è andata in onda un nuovo appuntamento di “Domenica In“. Come prima ospite di questa puntata, Mara Venier ha ospitato l’ex ballerina e giudice storica di “Ballando con le stelle“, Carolyn Smith. La coreografa si è confidata con la conduttrice parlando della sua carriera, dei suoi amori e della sua lotta contro la malattia, che è di tornata nella sua vita per la terza volta in otto anni. Prima di iniziare l’intervista, però, la scozzese ha voluto fare una sorpresa speciale alla Venier.

Dopo aver fatto il suo ingresso negli studi “Fabrizio Frizzi” di Rai 1, Carolyn Smith ha deciso di regalare la sua collana a Mara Venier. Il gioiello ha un significato speciale per la Smith, la quale ha voluto donarlo alla ‘zia Mara’ per ringraziarla per essere una donna “numero uno”. Il gesto ha molto commosso la presentatrice, che inizialmente ha avuto qualche difficoltà ad indossarla. “Non mi sento le mani, quindi ho bisogno di aiuto“, ha detto Carolyn, che è stata prontamente aiutata da due collaboratori del programma.

Dopodiché, l’intervista ha avuto inizio. Carolyn ha parlato a cuore aperto con Mara della sua convivenza con il cancro al seno, che oramai va avanti dal 2015. Questo terzo ritorno della malattia, ha raccontato, l’ha messa a dura prova, tanto da avere attacchi di panico e ansia:

Dal 2015 combatto, sto entrando nell’ottavo anno – ha spiegato la ballerina -. Hanno trovato questa nuova cura e speriamo che questa volta lo uccida, anche se ci sono stati momenti un po’ così così, c’è bisogno della speranza. Per la prima volta ho toccato il fondo, ma per me è stato come un lancio. Sapere di questo ritorno, ho avuto un crollo, per la prima volta ho avuto gli attacchi di panico. Ho avuto paura di non farcela, mi è venuta la paura degli spazi chiusi. Prima di Ballando ho scoperto che non avrei potuto più fare la radioterapia e la chemioterapia e questo mi ha creato ansia, perché mi sono detta e se torna cosa faccio?. Poi mi sono lasciata andare, io non mostro mai le mie paure, ma questa volta mi sono lasciata andare.

“Tu sei una leonessa”, le ha detto Mara Venier. In sostegno dell’amica, poi, è intervenuta anche Milly Carlucci, che le ha inviato un emozionante messaggio per mostrare tutto il suo affetto e la sua vicinanza in questo difficile momento, ribadendo come per lei Carolyn sia veramente come una sorella.

Mara Venier imita Barbara d’Urso? La frase non passata inosservata

Mara Venier ha iniziato questa 33esima puntata della stagione 2022-2023 di “Domenica In“, collegandosi con i tifosi del Napoli, che oggi scopriranno se riusciranno ad aggiudicarsi lo scudetto. La città, infatti, è in visibilio e le strade sono invase da napoletani in ansia e pronti a festeggiare.

Il collegamento, però, ha avuto diversi problemi tecnici e, ad un certo punto, non è stato più possibile vedere nulla. Alla vista di quelle immagini tutte sgranate, Mara Venier ha reagito con la sua solita simpatia, esclamando: “Ciao, salutame a soreta! Non si sente niente e non si vede niente”. La frase, però, non è passata inosservata. Il motivo? Si tratta, infatti, di un tormentone cult di Barbara d’Urso, che ha spesso usato nel corso delle sue trasmissione per cambiare velocemente argomento o tagliare una conversazione. Dunque, Mara avrà voluto omaggiare la sua collega? Chissà…