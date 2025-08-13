“Mara Venier una bestia, cosa fa a telecamere spente”, parole choc di Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio spara a zero su Mara Venier, definendola una “belva”. La giornalista e conduttrice, in una esplosiva concessa a Fanpage.it, ha avuto parole durissime nei confronti della collega al timone di Domenica In, arrivando a sostenere che abbia avuto problemi con tutti i tecnici che hanno lavorato con lei. Invece, dichiarazioni al miele per Barbara d’Urso. Si augura che l’ex volto Mediaset trovi di nuovo spazio in tv dopo essere stata trattata “malissimo” dall’azienda di Cologno Monzese. Sempre restando in tema ‘Biscione’, ha smentito di essere in causa con Mediaset dopo la cacciata dal Grande Fratello Vip per le esternazioni ‘sbilenche’ su Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta.

Nel corso dell’intervista, è stato ricordato ciò che è accaduto di recente intorno a Domenica In. Gabriele Corsi era stato annunciato come co-conduttore della prossima stagione, ma poi, sorprendentemente, ha rinunciato al ruolo. Ufficialmente perché ha deciso di dedicarsi ad altri progetti. Molti però sostengono che ci siano state frizioni con Mara Venier. D’Eusanio ha così commentato:

“Da un lato, non capisco perché ci sia bisogno di una co-conduzione, la Venier va benissimo da sola. Poi conoscendo il carattere di Mara, guai andarle a pestare la coda. Ci rimani avvelenato come minimo, resti fulminato. La Venier è una belva vera. Stiamo scherzando. Non è una signora la Venier, la Venier è una belva.

La giornalista ha poi proseguito sottolineando di avere zero rapporti con la collega, ammettendo candidamente che non c’è alcuna simpatia tra loro. Quindi la tuonata;

“Se ho avuto con le attriti? Certamente. Chi è che non ne ha avuti con Mara? Mara è l’unica persona della televisione contro la quale tutti i tecnici hanno scritto una lettera alla direzione generale protestandola per comportamento scorretto, disonesto. Perché è una bestia, una belva vera. Non esiste, non c’è nessun conduttore in Rai che abbia avuto una lettera di protesta dei tecnici perché lei tratta male i deboli. E questa lettera è stata anche pubblicata dai giornali (nel 2020, ndr)”.

D’Eusanio ha quindi chiosato che Corsi “ha fatto benissimo” a non andare a Domenica In: “Ma che scherziamo. Lo lasciavi nelle mani di Mara?”

Barbara d’Urso “è stata trattata malissimo”

D’Eusanio ha parlato anche del caso di Barbara d’Urso. Per anni è stata una colonna di Mediaset. Poi, inaspettatamente, due anni fa è stata allontanata fulmineamente. Un addio definito dalla stessa ‘Barbarella‘ traumatico e del tutto inatteso. Non le è nemmeno stato concesso di salutare il pubblico che l’ha seguita per anni. Che idea si è fatta Alda?

“Lei è stata trattata malissimo e in modo scorretto. Barbara D’Urso è una che ha portato molta acqua al mulino di Mediaset, per cui essere cacciata come hanno fatto con lei è veramente una cosa ingrata. C’è dell’ingratitudine. L’azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata. E sono felice che la Rai le ridia questa possibilità (in riferimento alla partecipazione a Ballando con le Stelle, ndr), anche se le dà la possibilità di una concorrente, non di una protagonista. Però, se non altro, è un segno positivo. Potrebbe essere probabilmente un’anticamera per qualcosa di più grande in primavera”.

Infine un chiarimento riguardante una sua presunta causa con Mediaset. Quando partecipò al Grande Fratello Vip venne squalificata per aver pronunciato frasi infelici e non veritiere su Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta. Dopo quella vicenda ha lavorato molto meno in tv. Si è mormorato che fece causa all’azienda di Cologno Monzese. Cosa c’è di vero?