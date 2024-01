Mara Venier: “Tiziana Rivale, la tua è una stupidata”. E parte l’applauso

Mara Venier rimbrotta Tiziana Rivale. La cantante è stata una delle ospiti della puntata di Domenica In del 21 gennaio 2024. La trasmissione ha dedicato ampio spazio al Festival di Sanremo. La Rivale conosce bene la kermesse, avendola vinta nel 1983 quando si piazzò sul gradino più alto del podio con il brano Sarà quel che sarà, pubblicato dalla multinazionale WEA. Da allora non ha più preso parte al concorso. Ed è su tale questione che la Venier ha menato duro, arrivando addirittura a dire all’artista che ha commesso una “stupidata”.

Tiziana Rivale: botta e risposta con Mara Venier

“Quando uno vince Sanremo ha diritto a partecipare all’Euro Festival (l’Eurovision Song Contest, ndr). Io sono l’unica a cui non è successo, per quello che ora non faccio più Sanremo”. Così Tiziana Rivale che ha aggiunto che solo dopo ha capito perché fu esclusa dall’Euro Festival. “Però preferisco non dire il motivo, te lo dico dopo la puntata”, ha chiosato. La Venier ha quindi commentato la scelta della cantante di auto esiliarsi dal Festival. E non lo ha fatto per elogiarla: “Ma sono passati 30 anni figlia mia, che te frega”.

“Preferisco non fare più gare”, ha ribadito la Rivale. “Sei il contrario di Al Bano“, la risposta spassosa della ‘Zia’. “Io comunque poi andai in Giappone e feci altri tour per il mondo”, la sottolineatura di Tiziana. Qui si è inserita nuovamente la Venier ed ha picchiato duro: “Ognuno di noi nel lavoro ha le proprie delusioni e le proprie amarezze, dire però “non vado più a Sanremo” con la voce che hai mi sembra una stupidata. Scusa se mi permetto”.

“Ma io continuo comunque a cantare”, si è difesa Tiziana. “Ma Sanremo è Sanremo”, ha concluso la padrona di casa di Domenica In, fermissima sulla sua posizione, ossia nel credere che l’artista, per una vicenda vecchia tre decenni, si è preclusa una serie di possibilità. Il tono fermo con cui la conduttrice si è espressa ha strappato un applauso del pubblico in studio che evidentemente ha condiviso il pensiero della ‘Zia’.