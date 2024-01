Mara Venier: spalle alla telecamera e conduzione sospesa

Mara Venier crolla sotto il dolce peso della commozione e chiede una pausa in diretta durante la puntata di Domenica In in onda il 21 gennaio. La conduttrice veneziana ha dedicato ampio spazio al tema relativo al Festival di Sanremo. Tra gli ospiti in studio presente anche Tony Dallara, 87 anni e una delicatezza d’animo rara. Nonostante l’età non sia più tanto verde, il cantante si è comunque esibito in modo frizzante con i suoi pezzi forti del suo repertorio, facendo cantare tutto lo studio.

Naturalmente non poteva mancare di intonate il brano immortale “Come prima”, chicca incisa nel 1956 e che ancora oggi viene cantata da più generazioni. Terminata la performance, la padrona di casa, ‘Zia Mara’, si è complimentata con l’artista il quale l’ha ringraziata per l’ospitata e l’umanità dimostratagli. Nel frattempo il pubblico in studio di Domenica In ha tributato a Dallara una standing ovation sincera.

Terminata l’esibizione, la Venier ha riaccompagnato al suo posto Tony. Poi ha dato le spalle alla telecamera per tornare alla sua postazione. Mentre era girata, però, si è udito un singhiozzo e si è capito che le stava scendendo una lacrimuccia. Senza voltarsi ha chiesto agli autori e alla regia di mandare in onda qualcosa, così da potersi riprendere. “Ragazzi, mandate un filmato perché mi sono un po’ commossa”, ha bisbigliato la ‘Zia’, travolta da una dolce emozione innescata da Dallara.

La regia ha prontamente soddisfatto la richiesta della conduttrice, trasmettendo un filmato d’epoca di Al Bano, anche lui presente tra gli ospiti del talk.

A proposito di Carrisi: l’artista di Cellino San Marco è tornato a ribadire che quest’anno avrebbe voluto partecipare alla gara dei big del Festival di Sanremo. Peccato che Amadeus non l’abbia scelto. Si ricorda che non molti giorni fa, l’artista pugliese ha accusato ‘Ama’ di non aver neppure ascoltato il brano che gli ha mandato nella speranza di partecipare alla kermesse. Il direttore artistico del Festival ha preferito non replicare alle insinuazioni che gli sono state mosse. Questione di stile.