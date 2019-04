Mara Venier telefonata a sorpresa a Storie Italiane: “Mi sono commossa”

Mara Venier telefona a sorpresa a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Ospite in studio il marito, Nicola Carraro

Mara Venier ospite a sorpresa a Storie Italiane. La conduttrice di Domenica In è intervenuta in collegamento telefonico mentre la padrona di casa del programma mattutino di Rai 1, Eleonora Daniele, stava intervistando il marito Nicola Carraro. Una sorta di intervista doppia, Mara Venier al telefono e Nicola in studio. Al centro dell’intervista l’amore che li lega oramai da tantissimi anni, 13 per la precisione. Il matrimonio è avvenuto nel giugno 2006 e da allora l’amore è sempre più forte. Un amore senza confini e che va oltre la lontananza. Mara e Nicola, infatti, vivono lontani a causa di problemi di salute. Nik, come lo chiama la Venier, vive a Santo Domingo e l’aria di mare per lui è fondamentale, per questo ha deciso di trasferirsi nell’Isola. Molte sono state le dediche d’amore che i due si sono scambiate nell’ultimo tempo, dal “Ti amo” gridato in diretta a Domenica In fino alla sorpresa in studio che ha lasciato la conduttrice a bocca aperta. Un unione che non sembra finire mai!

Mara Venier e il marito Nicola, il racconto del loro amore

“Non volevo che tornasse a Domenica In“, così ha spiegato Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, ricordando il suo grande ritorno in Rai e nel programma che l’ha consacrata conduttrice. Una vera sorpresa che ha stupito pubblico e conduttrice quella che abbiamo visto a Storie Italiane nella mattinata di lunedì 15 aprile. “Mi sono commossa“, ha riferito la Venier guardando i momenti della sua storia d’amore con Nik, “Vederle da casa, mi sono commossa. Nicola sei il grande amore della mia vita. Una grande bocca di … è stata quella di incontrarti“. Poi arriva il parallelo con Albano e Romina Power, “Certi amori non finiscono mai!“, ha commentato Mara. Frecciatina a Loredana Lecciso?

Domenica In: “Boom di ascolti”, Eleonora Daniele si complimenta in diretta con Mara Venier

Una guerra senza precedenti quella tra Mara Venier e Barbara d’Urso per gli ascolti tv. Tra battutine e frecciatine, Mara Venier sta incassando un grande successo per la sua Domenica In. Eleonora Daniele, che è stata da lei ospite raccontando il dramma e il dolore per la morte del fratello, si è voluta complimentare con lei, commentando: “Boom di ascolti per Domenica In!“. E Mara ringrazia, felice dei successi ottenuti.