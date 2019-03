Mara Venier accusata di copiare la d’Urso: il marito ne prende le difese

Mara Venier criticata sui social: “Copia la d’Urso”, il marito Nicola interviene per difenderla

Nicola Carraro, attuale marito di Mara Venier, è senza ombra di dubbio uno dei fan più accaniti di Domenica In. Il suo profilo Twitter, specie quando va in onda la trasmissione, pullula di messaggi e complimenti indirizzati alla moglie, spesso scritti durante la diretta dai telespettatori più affezionati. Sui social, però, non sempre è tutto rose e fiori. A Nicola Carraro, difatti, oltre agli elogi e agli apprezzamenti, non sono sfuggite neanche le critiche indirizzate alla sua Mara. Ieri, per esempio, un utente ha accusato la Venier di aver copiato Barbara d’Urso, e Nicola a questo ragazzo ha allora pensato bene di rispondere.

Mara Venier accusata di copiare Barbara d’Urso: la replica di Nicola Carraro (e l’intervento di Rita dalla Chiesa)

“Ora non solo la Venier copia gli ospiti della d’Urso, ma pure le frasi iconiche come ‘caffeuccio’. Cercasi idee per una Domenica In sull’orlo del baratro”, questo il post che ha attirato l’attenzione di Nicola Carraro su Twitter. Il marito di Mara, per evitare di alimentare una polemica inutile, si è però limitato a commentare il tutto con un “Che ca..o dici?”. Sulla critica mossa alla Venier, inoltre, è intervenuta anche Rita dalla Chiesa che, a Carraro ha scritto: “Sei un grande Nicola”, accompagnando il tutto con tanto di faccine sorridenti e applausi.

Domenica In: la dichiarazione d’amore di Mara Venier al marito Nicola Carraro

Il sentimento che oggi lega Mara Venier a Nicola Carraro è forte e sembra non conoscere ostacoli. Qualche settimana fa, durante Domenica In, la conduttrice ha preso la parola per dichiarare il suo amore al marito. Quest’ultimo, di tutta risposta, ha pensato bene di chiamare la sua dolce metà in diretta e, facendola commuovere, le ha detto: “Amore ti chiamo perché volevo dirti che ti amo!”.