È uscita proprio nelle scorse ore su Gente (mentre la diretta interessata si gode un po’ di sano relax in Francia con la famiglia) una nuova intervista esclusiva a Mara Venier. Sulle pagine del magazine, la padrona di casa di Domenica In si è raccontata a cuore aperto, rivelando anche un dettaglio molto toccante legato al compianto Maurizio Costanzo.

Con il collega conduttore e giornalista, scomparso lo scorso 24 febbraio, Mara Venier aveva un rapporto davvero speciale. I due, come racconta alla rivista, si erano conosciuti per la prima volta insieme al suo ex Jerry Cala e ai Gatti di vicolo miracoli ormai tanti anni fa. In realtà, per lei Costanzo era stato prezioso anche molto tempo prima, quando a vent’anni la conduttrice si prese un’epatite virale che la costrinse a letto per 40 giorni: in quel periodo, la Venier ha raccontato di aver passato le sue giornate ascoltando proprio la trasmissione radiofonica condotta da Costanzo, Buon Pomeriggio.

Nell’intervista, in aggiunta, Mara Venier ha anche avuto la possibilità di rivelare quando è stata l’ultima volta che aveva sentito l’amico prima della morte (“Tre settimane fa, aveva la voce di sempre”). Inoltre, la presentatrice Rai ha rivelato che dopo la morte di Costanzo, parlando di lui, sono state in tante le persone che le si sono avvicinate dicendole “Non sai quanto bene ti voleva bene”. Ecco dunque il commento commosso della Venier riguardo a tali rivelazioni:

“Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto.”

A Oggi, tra le altre cose, Mara Venier ha anche avuto la possibilità di parlare del suo fiore all’occhiello, Domenica In, il programma che ha condotto fino ad oggi per 14 edizioni e che non sembra essere intenzionata a lasciare. A proposito, la presentatrice ha aggiunto:

“Questo programma è il mio punto debole, non so rinunciarci. Ho battuto tutti i record con 14 edizioni, una in più di Pippo Baudo. Mi rende orgogliosa quello che faccio. Ogni settimana è bellissimo, entusiasmante ma anche faticoso. Capita che io dica basta, finita la stagione lascio, ma gli ascolti di Domenica In mi dimostrano l’amore del pubblico. E io non voglio deluderlo, è la mia fonte di energia.

Mara Venier pronta al colpaccio a Domenica In?

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci di una trattativa molto importante che potrebbe portare a Domenica In un’ospite davvero molto, molto interessante. Nella giornata di ieri Davide Maggio ha lanciato lo scoop secondo cui “Zia Mara” si starebbe impegnando per portare Anna Oxa in studio.

Al momento, però, la trattativa sarebbe piuttosto complessa, e tutto potrebbe risolversi in un nulla di fatto. A complicare le carte in tavola, oltre alla causa che Oxa ha ancora in essere con la Rai, anche l’ingente cachet richiesto dall’artista.