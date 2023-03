Anna Oxa a Domenica In, colpaccio Venier? “Trattativa complessa”

Come riportato in anteprima questo pomeriggio su Davide Maggio, sembra che Anna Oxa potrebbe tornare presto in televisione, ospite di una delle trasmissioni più amate della Rai. Pare infatti che la nota artista sarà presto ospite del salotto di Mara Venier a Domenica In, ma la situazione non è ancora del tutto chiara.

Se Davide Maggio ne parla, significa che c’è senza ombra di dubbio qualcosa che sta bollendo in pentola. Tuttavia, per la messa in onda di questa tanto attesa intervista della Oxa ci potrebbe essere più di qualche importante impedimento.

Il sito telvisivo parla di una “trattativa complessa” che potrebbe in realtà essere destinata a naufragare. Ci sono fondamentalmente due motivi che potrebbero far perdere a Mara Venier l’occasione di tirare fuori un’intervista spettacolare: da un lato l’altissimo cachet della diva, che pare abbia chiesto alla Rai circa 35 mila euro per apparire; il secondo motivo è legato al contenzioso legale che la cantante ha da ormai diversi anni con l’azienda di Viale Mazzini dopo la sua burrascosa partecipazione a Ballando con le stelle.

Proprio pochi giorni fa, tra l’altro, Anna Oxa è stata gradita ospite di Belve, la trasmissione cult condotta da Francesca Fagnani e in onda in prima serata su Rai Uno. Alla giornalista moglie di Mentana la Oxa si è concessa alla luce di un cachet che secondo Davide Maggio corrisponde a decine di migliaia di euro. Inoltre, contrariamente a Domenica In, Belve è un programma che non è prodotto internamente dalla Rai.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per scoprire come andrà a finire questa storia: certo è che se Domenica In dovesse riuscire nell’impresa per Mara Venier sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Anna Oxa rifiuta e poi accetta l’intervista alla moglie di Amadeus

La cantante di Un’emozione da poco è tornata al centro delle cronache sulla scia della sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove ha presentato il brano Sali (Canto dell’anima). Proprio nella cornice della kermesse, qualche settimana prima del via, la Oxa si era rifiutata di concedere un’intervista a Giovanna Civitillo, l’inviata de La Vita in diretta all’Ariston per l’occasione.

Tuttavia, la Oxa aveva poi accettato di esporsi sulla sua partecipazione al Festival, con una chiacchierata di pochissimi minuti con la Civitillo nella quale, ad onor del vero, si era limitata a dichiarazioni davvero molto stringate.