Anna Oxa distrugge Fedez e poi parla dello scandalo Amici

Stuzzicata da Francesca Fagnani, Anna Oxa è tornata a parlare del Festival di Sanremo 2023 dove è stata protagonista di gossip, maldicenze e frecciatine. Tra le tante quella di Fedez, che non ha esitato a definire la collega più grande una maleducata. A detta del rapper la 61enne non avrebbe rispettato la fila alle prove della kermesse musicale. Sarebbe accaduto prima della serata delle cover e duetti, dove Federico Lucia ha cantato con gli Articolo 31.

Dopo la smentita su Facebook da parte della manager di Anna Oxa, la diretta interessata ha fatto a pezzi il marito di Chiara Ferragni nel programma di Rai Due usando un tono piuttosto duro nei suoi confronti:

“Fedez? Non lo prendo neanche in considerazione. Tanti trovano un modo per fare propaganda. Sono stati gli altri che sono passati davanti a me, io dovevo fare le prove alle 17 e invece le ho fatte alle 19. Questi sono giochini mediatici. La maleducazione è fare un video senza sapere i fatti, senza nemmeno consultarmi. In realtà non ci siamo mai visti”

Belve, le parole di Anna Oxa sul Festival di Sanremo 2023

Si è poi fatto cenno alla fake lite con Madame dietro le quinte dell’Ariston, smentita qualche settimana fa anche dalla giovane cantautrice ventenne e ormai nota come ‘bicchiere gate’:

“Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare. Perché tutti hanno preso subito la notizia per vera? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare“

E sulla kermesse musicale guidata da Amadeus per il quarto anno consecutivo Anna Oxa ha aggiunto:

“Io sono contentissima non in relazione a me, o la signora Oxa a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”

Non è mancata una frecciatina alla sala stampa, che è stata poco generosa nei confronti di Anna Oxa relegandola agli ultimi posti della classifica:

“La gente è fuori da quella sala (stampa, ndr). È fuori da quelle aule, non esiste un voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro”

A Belve si parla dell’Amici gate: la confessione di Anna Oxa

A Belve Francesca Fagnani ha parlato pure di Amici: nel 2015 Anna Oxa è stata giurata del talent show di Maria De Filippi (quando ha vinto Sergio Sylvestre con Elodie che si è classificata al secondo posto). Dopo la finale di quella edizione la Oxa ha annunciato sui social network di lasciare l’Italia per motivi di sicurezza senza però fornire ulteriori dettagli a riguardo. Ha avuto minacce? Qual è stato il reale significato di quel messaggio?

“Non posso parlare di queste cose, sono dinamiche delicate, toste. Sono storie che sono alle mie spalle, non voglio perdere tempo”, ha precisato Anna Oxa. “Ma ha avuto paura della sua vita?”, ha dunque chiesto la Fagnani. “Sono andata via”, la secca risposta della cantante che, come precisato nell’intervista a Belve, preferisce non menzionare faccende passate ma concentrarsi sul presente.