“Belve” si prepara a debuttare in prima serata martedì 21 febbraio. Tra gli ospiti, Anna Oxa, Ignazio La Russa, Naike Rivelli e Wanda Nara (che si è presentata inaspettatamente con Mauro Icardi). Inoltre, in questa nuova versione del programma cult di Rai 2, ci sarà anche il pubblico ad assistere alle graffianti interviste di Francesca Fagnani. Questa mattina 20 febbraio, la giornalista ha presentato la nuova edizione della sua trasmissione e ha dato molte anticipazioni. Addirittura, pare che torneranno personaggi già intervistati nelle passate edizioni. In ogni caso, l’ospite più atteso della prima puntata è sicuramente Anna Oxa. Dopo aver disertato tutte le interviste sanremesi (o quasi), la cantante è pronta ad essere ‘interrogata’ dalla Fagnani. Proprio poco fa, è stato diffuso un piccolo estratto dell’intervista che andrà in onda domani sera, che sta già facendo impazzire il web.

Anna Oxa: il mio Sanremo

Outfit completamente nero e occhiali da sole: questo il look scelto dall’artista per l’intervista. Nel video in questione, la Oxa ha raccontato la sua esperienza (conclusa lo scorso 11 febbraio) al Festival di Sanremo. La cantante è “contentissima, perché non relaziono me o la signora Oxa a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. La Fagnani ha subito incalzato la sua ospite, ricordandole della bassa posizione ottenuta nella classifica definitiva. Anna, infatti, è arrivata 25esima, sopra solamente ai 3 ragazzi provenienti da “Sanremo Giovani”. Per questo, la giornalista ha chiesto come mai il messaggio che voleva portare non sia stato capito. “Da chi? La gente è fuori da quella sala”, ha contestato, interrotta subito dalla conduttrice che ha ribadito “Però non l’hanno votata”. A quel punto, la Oxa, ridendo sotto i baffi, ha specificato che il vero voto è ciò che viene trasmesso al pubblico e non un semplice numero.

Spazio, poi, alla polemica sulle interviste mancate a Sanremo. Anna Oxa, infatti, non ha concesso nessuna ospitata o intervento durante la settimana dedicata alla kermesse musicale: era assente, anche, alla puntata di “Domenica In” trasmessa dal Teatro Ariston il giorno dopo la finale. Interrogata sulla questione, la donna di origini albanesi ha esordito con una battuta alla padrona di casa “Vedi che felicità è per te oggi”. “Enorme”, ha risposto la Fagnani. La cantante ha poi spiegato il perché di questa sua decisione:

Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un’artista, o meglio il suo management, dice che per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice va bene. Non puoi tu condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa.

Mentre parlava, la Oxa faceva il famoso gesto del conteggio dei soldi, riferendosi suppostamente ad un presunto desiderio economico dei programmi televisivi della rete. La conduttrice, però, ha subito voluto mettere le mani avanti e chiarire che nessuno l’aveva condannata per tale scelta. Insomma, da questi pochi minuti si può già intravedere che questa sarà un’intervista da non perdere. A quanto pare, la cantante parlerà non solo del suo ultimo Festival di Sanremo, ma anche del contenzioso in atto con la Rai. E chissà quali altre domande “belvate” porrà Francesca Fagnani all’imprevedibile artista.

Belve: gli ospiti di questa stagione

Francesca Fagnani ha anticipato anche quali personaggi potremo vedere nello studio di “Belve”. Un nome certo pare essere quello di Elodie. “È una conferma”, ha detto la giornalista riguardo ad una imminente intervista alla cantante italo-francese. Inoltre, come menzionato prima, sarà anche possibile vedere ‘vecchi’ volti già intervistati precedentemente.

Reduce dalla sua esperienza al Festival di Sanremo, la Fagnani ha confessato di non avere ancora il coraggio di invitare Amadeus: “Ho ancora l’onda emotiva della bontà di #Sanremo2023. Aspetto un giro”. E per quanto riguarda Fiorello? “È un amico, non ci riuscirei”, ha ammesso la giornalista parlando dello showman (che, tra l’altro, fa una parodia del programma cult nel suo show ‘Viva rai 2’).