La 73essima edizione di Sanremo è giunta al termine. Sabato 11 febbraio c’è stata la finale del Festival che è andata a coronare una settimana ricca di successi. Come ogni edizione di Sanremo che si rispetti, anche quest’anno la kermesse musicale è stata accompagnata da polemiche o imprevisti. Se nella prima serata a catturare l’attenzione è stata la mattana di Blanco che ha fatto strage di rose rosse sul palco, durante la semifinale di venerdì 10 febbraio sui social si diffondeva a macchia d’olio un piccante retroscena: a quanto pare, ci sarebbe stata una “cat-fight” tra Madame e Anna Oxa. Secondo le indiscrezioni, le due cantanti avrebbero perso il controllo e si sarebbero scontrate dietro le quinte. Tutto sarebbe cominciato da una presunta frase infelice della Oxa all’indirizzo della ventenne. Concluso Sanremo, Madame ha voluto chiarire il gossip.

La notizia era già stata smentita dal team di Anna Oxa sul suo profilo Facebook, che si è ormai convertito in una sorta di sede legale dove rispondere alle diverse diffamazioni subite dall’artista. L’avvocato Milly Milano aveva pubblicato una foto della cantante in compagnia di quattro tra uomini e donne del corpo di Polizia e la seguente caption: “Mentre fanpage ed altri si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa… La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia…Questa è delinquenza, è violenza su una donna”.

E, il giorno dopo della finale, anche Madame ha usato il suo profilo Twitter per smentire categoricamente le voci degli ultimi giorni. “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”, ha scritto. Dunque, tutte fake news per cercare di catalizzare più interazioni possibili dal pubblico durante l’evento televisivo più visto dell’anno. Nessuna tensione tra le due cantanti, anzi, la giovane artista ha riservato solamente lodi per la sua collega.

La commozione di Madame a Sanremo

Madame, al termine dell’ultima esibizione del brano sanremese “Il bene nel male”, ha voluto spendere alcune parole di ringraziamento per Amadeus, che l’ha aiutata molto in un Sanremo per lei “molto difficile”. La reazione della cantante si ricollega probabilmente alle turbolenti polemiche per l’indagine sui presunti finti green pass. Addirittura, la sua partecipazione era stata messa in discussione da molti utenti sui social.

Amadeus ha sempre preferito tutelare la musica e si è sempre mostrato contrario ad una squalifica della cantante. Il commovente momento si è poi concluso con l’immagine dell’artista tra le braccia del conduttore che ha esclamato: “Madame è un grandissimo talento”. È terminata così una edizione difficile per Madame, che con la sua canzone si è aggiudicata il settimo posto nella classifica definitiva del Festival di Sanremo.