Mara Venier mostra a tutti il regalo di Natale di Stefano De Martino

Il regalo di Stefano De Martino per Mara Venier: la conduttrice contenta

Chi ha seguito di recente Domenica In e Stasera tutto è possibile non ha potuto fare a meno di notare il feeling speciale che c’è tra Mara Venier e Stefano De Martino. Una complicità che i due hanno mostrato anche all’Isola dei Famosi 2018, dove lui era l’inviato mentre lei l’opinionista in studio. Una sintonia che va al di là del piccolo schermo e che esiste pure nella vita reale. Tanto che in occasione del recente Natale il marito di Belen Rodriguez ha fatto un bel regalo di Natale alla zia Mara. Un dono che la conduttrice Rai ha svelato solo di recente, con un video pubblicato sui social network che ha subito fatto incetta di like e commenti positivi.

Il video in cucina di Mara Venier che è piaciuto a tutti

Come potete vedere nel video più in basso, in occasione del recente Natale Stefano De Martino ha donato a Mara Venier della rinomata pasta di Gragnano. “Buonissima”, ha assicurato zia Mara che, oltre ad essere una brava presentatrice, è pure un’ottima cuoca. La 69enne cucina spesso per parenti e amici e ha conquistato il marito Nicola Carraro con una deliziosa pasta e fagioli, tra i cavalli di battaglia della bella veneziana ai fornelli.

Mara Venier e l’ultima intervista a Stefano De Martino

Nell’ultima intervista a Domenica In Mara Venier ha addirittura candidato Stefano De Martino come suo possibile successore. “Ti vedrei bene a fare Domenica In”, ha detto la Venier, che crede molto nel potenziale dell’ex ballerino di Amici. Stefano, dal canto suo, si sta dando da fare con la gavetta da conduttore: dopo La notte della taranta, il Festival di Castrocaro e Stasera tutto è possibile, è pronto per tornare al timone di Made in Sud.