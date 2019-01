Mara Venier sta poco bene a Domenica In: la frecciatina inaspettata

Mara Venier a Domenica In dichiara di non stare bene e poi manda una particolare frecciatina

Problemi di salute per Mara Venier a Domenica In. La conduttrice apre la puntata rivelando di non essere in ottima forma. Infatti, in questi giorni sta soffrendo a causa del colpo della strega. Riesce fortunatamente a prendere questa situazione con molta ironia insieme a Vincenzo Salemme. La puntata del 27 gennaio inizia un po’ in ritardo per Mara, visto che dalle 14 alle 15.30 è andata in onda la Santa Messa di Papa Francesco in diretta. La Venier ha, dunque, circa qualche oretta da trascorrere con il pubblico e con i suoi ospiti, durante le quali deve sopportare i fastidiosi dolori alla schiena. Mara, mentre porta avanti l’intervista all’attore comico, si alza dalla sua poltrona e fa un giro intorno alla studio a causa del dolore. Mentre gestisce il suo problema di salute con ironia, Mara sembra lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. Qualcuno me l’ha tirata”, afferma la Venier. I telespettatori non possono fare a meno di notare la battuta della Venier.

Mara Venier e il colpo della strega: la conduttrice manda una frecciatina a Barbara D’Urso?

Una battuta particolare quella di Mara che porta i telespettatori a lasciarsi andare con numerosi commenti sui social. Il pubblico di Domenica In è quasi convinto che la conduttrice abbia mandato una frecciatina proprio a Barbara D’Urso, che interpreta la protagonista nella serie La dottoressa Giò. Non sappiamo bene a chi possa riferisci la Venier quando afferma: “Qualcuno me l’ha tirata”. La conduttrice dichiara, inoltre, che sta soffrendo del colpo della strega da ben cinque giorni, durante i quali ha cercato di contrastare i fastidi con delle punture. Intanto, sui social si legge qualche commento ironico: “Secondo voi, per curare il colpo della strega Mara si rivolgerà alla Dottoressa Giò?”

Mara Venier conduce Domenica In con forti dolori alla schiena

Sebbene la stessa Barbara abbia dichiarato più volte di non avere alcun problema con Mara, sembra proprio che tra le due non corra buon sangue. Proprio per tale motivo, il pubblico crede che la Venier abbia mandato proprio a lei questa frecciatina. Nel frattempo, Mara conduce normalmente la sua puntata, nonostante le sue condizioni di salute non siano delle migliori.