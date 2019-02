Mara Venier sta male: a rischio la puntata di Domenica In su Sanremo

Mara Venier problema di salute: la conduttrice è rimasta senza voce

Ancora problemi di salute per Mara Venier. Dopo il colpo della strega che l’ha torturata la scorsa settimana, ora la conduttrice veneziana è rimasta senza voce. Da giorni la presentatrice è completamente afona a causa di una laringite acuta. Un grosso impiccio che potrebbe impedire a zia Mara di presentare la puntata speciale di Domenica In incentrata sul Festival di Sanremo 2019. Come fa sapere Dagospia, la presenza della Venier è sempre più a rischio nelle ultime ore. Mara si è mostrata sui social network piuttosto provata ma allo stesso tempo combattiva: sta prendendo ogni sorta di medicina per guarire in tempo. Ce la farà o verrà sostituita dalla Rai domenica 10 febbraio? Noi facciamo il tifo per lei!

Domenica Live non va in onda domenica 10 gennaio 2019

E mentre Mara Venier combatte con la laringite acuta, Barbara d’Urso si prende un giorno di riposo con la sua Domenica Live. Il programma Mediaset non andrà in onda domenica 10 gennaio. Il motivo? Domani Barbarella avrà lo studio del suo programma in prima serata, Live non è la d’Urso. Dunque anziché andare in diretta ne approfitterà per fare le prove dello show nel nuovo studio.

Domenica Live diventa Domenica Live vintage

Al posto della classica puntata di Domenica Live, andrà in onda uno speciale dedicato ai 10 anni della trasmissione con tutte le interviste più belle realizzate da Barbara d’Urso.