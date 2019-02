Domenica Live non va in onda la settimana prossima: Mara Venier non c’entra

Perché Domenica Live non va in onda domenica 10 febbraio 2019

Molto probabilmente Domenica Live non andrà in onda la prossima settimana, domenica 10 febbraio 2019. In molti hanno ipotizzato la volontà di scappare allo scontro con la Domenica In di Mara Venier, che quel giorno si allungherà fino alle 18.45 per lo speciale post Sanremo. La realtà dei fatti è un’altra e Barbara d’Urso l’ha svelata nel corso dell’ultima diretta televisiva. “Quel giorno ci consegneranno il nuovo studio per il nuovo programma in prime time. Quindi avrò un giorno in più per fare le prove. Ma non si sa ancora se lo studio sarà pronto o meno quel giorno, quindi staremo a vedere”, ha specificato la conduttrice Mediaset.

Quando va in onda il nuovo programma di Barbara d’Urso

Live-Non è la d’Urso è il nuovo programma Mediaset condotto da Barbara d’Urso. Il format sarà molto simile a Domenica Live e andrà in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera. La data d’inizio è fissata al prossimo mercoledì 20 febbraio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Il 10 febbraio Domenica In con Mara si allunga

La prossima settimana Domenica In con Mara Venier durerà fino alle 18.45 per l’annuale appuntamento con speciale Sanremo, con ospiti tutti i cantanti della kermesse diretta e condotta da Claudio Baglioni.