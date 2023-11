Mara Venier sorprende a Domenica In: “Ecco quanto peso”

Curiosa rivelazione di Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In in onda il 19 novembre 2023. La conduttrice veneziana ha ospitato in studio Teo Mammucari, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle. Nel programma di Milly Carlucci fa coppia con la giovane danzatrice Anastasia Kuzmina. Mentre ha chiacchierato con la padrona di casa del varietà festivo di Rai Uno, il comico ha sottolineato di avere 59 anni e che non è uno scherzo allenarsi tutti i giorni per ore dove spesso deve prendere in braccio, per esigenze di ballo, la partner, che pesa 53 kg. Ed è qui che la ‘Zia’ ha confessato a sorpresa quanto pesa.

“Guarda che non è facile, ho 59 anni, Anastasia pesa 53 kg, e prendila di qua, prendila di là, tutti i giorni ci si allena”, ha spiegato il comico romano. “Quella pesa 53 chili, io sono 80 e rotti”, ha scandito la Venier, rivelando il suo peso. Mammucari, nel corso dell’intervista, ha anche fatto una battutaccia alla collega, dicendo che si è separata “8 volte”. Naturalmente un’esagerazione, su cui la ‘Zia” si è fatta una risata.

Mara Venier: l’ultimo anno alla guida di Domenica In (forse)

Quella in corso dovrebbe essere l’ultima stagione di Domenica In condotta da Mara Venier. I condizionali sono d’obbligo e il perché è presto detto: la presentatrice pochi mesi fa ha ribadito che lascerà la guida del programma nel 2024. Il punto è che è già da due stagioni che va dicendo la medesima cosa, salvo poi ripensarci e riprendere puntualmente il timone della trasmissione. Di recente è però parsa più convincente, spiegando di volersi ritirare a vita privata assieme al marito Nicola Carraro e ai suoi affetti più stretti. Stop con la tv.

Alla luce di tale situazione già è scattato il toto nomi delle eventuali sostitute/i. In pole position, laddove ‘Zia Mara’ decida davvero di abbandonare, ci sarebbe Alberto Matano, pronto a saltare da La Vita in Diretta allo storico contenitore domenicale pomeridiano di Rai Uno. Ci sono poi indiscrezioni che hanno sussurrato di un clamoroso arruolamento di Barbara d’Urso. In questo caso, però, più che di indiscrezioni sarebbe meglio parlare di fanta televisione.