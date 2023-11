Domenica In, Mammucari ‘cane bastonato’: aria pesante a Ballando

Teo Mammucari continua la sua personale battaglia contro la giuria di Ballando con le Stelle, in particolar modo contro Selvaggia Lucarelli. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il comico ha dato l’impressione di essere un “cane bastonato” e ha parlato ampiamente delle frizioni con la giornalista che durante la puntata del 18 novembre ha deciso addirittura di smettere di parlare e di non pronunciarsi più sul concorrente romano.

“Ieri ti ho visto in difficoltà. E Selvaggia ci è rimasta male. Quando è partita con la cosa della tenerezza per me voleva dirti una cosa carina”, ha esordito la conduttrice veneziana, in riferimento al battibecco avuto con la Lucarelli. Mammucari a questo punto è partito con un lungo discorso:

“Io ti dico questo, quando lasciai i programmi Mediaset dissi: “Basta, faccio teatro”. Poi mi ha chiamato Milly e dissi: “Rai1 e Carlucci, ottimo, vado lì e faccio un bordello, spacco tutto, mi diverto. Ho pensato che a Ballando servisse un po’ di comicità. La gente, prima di iniziare, mi diceva: “Attento alla Lucarelli”. E io dicevo: “Ma perché?”. Poi sono andato a vedere delle cose… A Ballando ero arrivato con tanta voglia. E lei, prima di iniziare, disse ai giornali che io ero l’uomo più antipatico del mondo e che dovevo andare allo show dei record per l’antipatia. Poi è venuta qui e ha detto: “Teo magari esplode”. Se avessi detto io una cosa così, aiuto. E La gente mi diceva: “Fregatene, vai avanti, fai il tuo show”. Poi ho parlato con la produzione di Ballando e abbiamo detto: “Andiamo avanti”. Poi lei mi ha attaccato in tutte le puntate. Ieri quando è partita dicendomi “mi fai tenerezza” ho detto basta”.

Mara Venier ha sostenuto che quella di Selvaggia fosse una boutade, consigliando a Mammucari di non prendersela. Teo ha replicato:

Io ci resto male quando sto facendo qualcosa per il programma e… però è difficile far ridere quando hai di fronte persone così. Io allora dalla prossima puntata farò Lorenzo Tano. Bravissimo ragazzo, educato, ecco farò come lui. Sono arrivato a un punto in cui credo che in quel contesto è faticoso fare comicità. Mi dispiace per Milly, è come te, un trattore. Però non si può litigare tutte le volte, fatemi fare lo show”.

“Mi dispiace vederti così perché vedo che tu non stai bene”, ha sottolineato la padrona di casa di Domenica In. “No, non sto bene – ha confermato Mammucari -. C’è gente che non capisce che è spettacolo. Ricordi a Tu si que vales? Lì si che lavoravamo e sapevamo fare spettacolo. Li hai visti quelli della giuria di Ballando? C’è Mariotto che dice cose senza senso”.

Mammucari a Domenica In: reazioni

Sui social il pubblico si è spaccato: da un lato chi ha sostenuto che il comico abbia fatto dell’insopportabile vittimismo e che abbia parlato male della trasmissione, Ballando con le stelle, che lo sta ospitando; dall’altro lato chi ha spalleggiato Mammucari, avallando la sua idea che la giuria non sia sempre sul pezzo e che spesso punti troppo sulle liti.