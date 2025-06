Mara Venier snobba la Rai? La foto rivelatrice

Ci ha lasciati incuriositi con la speranza di vederla ancora una volta nello studio di Domenica In nella prossima stagione. Mara Venier, però, non ha partecipato alla presentazione dei palinsesti Rai e questo ci ha lasciati tutti sbigottiti: ha forse deciso di abbandonare definitivamente la nave?

Mara Venier in vacanza con il marito

L’ultimo periodo non è stato semplice per Mara Venier che ha dovuto affrontare la malattia del marito parallelamente alle sfide professionali imposte da Domenica In. Per questo durante i saluti della puntata finale lei stessa ha dichiarato di essere molto incerta sul suo futuro lavorativo.

La sua assenza alla presentazione dei palinsesti Rai ha fatto tremare il pubblico più affezionato ma a tutto c’è una spiegazione. La zia Mara ha scelto, per una volta, di snobbare il grande evento per dedicarsi al marito, in occasione del loro anniversario di matrimonio. Così i due sono volati in Puglia, insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax e tranquillità.

Domenica In , le novità per la nuova stagione

Mara Venier non era presente fisicamente all’evento a Napoli ma tutti hanno chiesto di lei e del suo futuro professionale. Angelo Mellone, giornalista e dirigente Rai, ha risposto alle curiosità confermando che la conduttrice ci sarà nella prossima stagione di Domenica In. C’è, però, una novità sarà accompagnata dal collega Gabriele Corsi.

Il dirigente ha spiegato di aver insistito affinché la Venier fosse presente anche nella 50esima edizione, nonostante stia affrontando difficoltà personali più complesse del solito. La decisione di affiancarle un altro volto nasce dalla volontà di rimodulare e innovare la trasmissione: la conduttrice rappresenta la continuità, mentre Corsi segnerà il ritorno del varietà nel pomeriggio di Rai1.

Come sta il marito di Mara Venier

Mara Venier è sempre stata molto estroversa e solare con il pubblico che l’ha seguita e supportata nel corso degli anni. Tuttavia, negli ultimi mesi ha attraversato un periodo delicato a causa dei gravi problemi di salute del marito, Nicola Carraro. Secondo quanto emerso da alcune dichiarazioni indirette, l’editore ha diverse patologie: un’ernia del disco associata a complicanze polmonari, che lo hanno costretto a un lungo ricovero e a mesi di convalescenza.

Pertanto, è stato ospedalizzato al San Raffaele di Milano e per molto tempo è stato su una sedia a rotelle, poiché impossibilitato a camminare. Inoltre, ha sviluppato un diabete transitorio che lo ha fatto dimagrire molto. Il percorso di convalescenza è stato difficile tra fisioterapia e cure specifiche, ma oggi Carraro sembra stare meglio come la Venier ha mostrato in un video condiviso sui social. È tornato a camminare, seppur con l’aiuto di un bastone, e il suo sorriso lascia intendere che tutto stia finalmente andando per il verso giusto.