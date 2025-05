Ultima puntata per Mara Venier: “Mesi duri, chi vivrà vedrà”

Oggi 18 maggio 2025, è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Domenica In, che ha visto in studio ospiti come Antonello Venditti, Massimo Boldi, Jerry Calà e molti altri. Dopo aver terminato le interviste, Mara Venier ha salutato, con le lacrime agli occhi, il pubblico presente e quello a casa che per mesi l’ha seguita, supportata e sostenuta. La conduttrice non ha confermato la sua presenza per il prossimo anno, spiegando di avere problemi di salute familiari da affrontare.

Mara Venier saluta il pubblico: è un addio?

Da qualche anno Mara Venier lascia un po’ di suspense sul suo ritorno a Domenica In, che poi, si rivela sempre confermato. Ora, però, sembra più plausibile che la zia d’Italia possa davvero lasciare la storica trasmissione, a causa di problemi familiari.

Lo ha spiegato senza filtri negli ultimi minuti dell’ultima puntata del 2025, dichiarando: “Non sono stati mesi facile per quanto riguarda la mia vita privata, il lavoro fa bene e non so cosa dirvi in questo momento solo grazie”.

La sorpresa e i ringraziamenti

Nonostante la conduttrice abbia espresso dubbi sulla conduzione della prossima stagione, molti degli ospiti che hanno contribuito a rendere questa edizione strepitosa hanno voluto ringraziarla in un modo speciale: con una sorpresa.

Lino e Rosanna Banfi, Vincenzo Mollica, Massimo Ranieri e altri ancora hanno realizzato un video in cui hanno espresso il loro affetto e sostegno nei confronti della conduttrice, cercando di convincerla a tornare. Le loro parole hanno commosso la Venier che ha concluso la puntata ringraziando tutti coloro che le hanno dato la possibilità di portare avanti un progetto così grande, che mai come quest’anno ha registrato numeri alti in termine di share e ascolti.

Perché Mara Venier potrebbe non tornare

Il motivo che allontana Mara Venier dalla possibilità di confermare la sua presenza a Domenica In per il prossimo anno è legato alla malattia del marito Nicola. Da gennaio, infatti, l’editore sta affrontando un periodo difficile dal punto di vista della salute e sta seguendo un percorso di cure.

Non ci resta che sperare in un suo ritorno, con quel modo unico di fare televisione che da anni conquista milioni di italiani che ogni domenica la seguono con affetto e stima. Non è un caso che la trasmissione da lei condotta registri, stagione dopo stagione, numeri di share e ascolti sempre più alti. Domenica In ha anche una formula vincente con interviste, musica, intrattenimento, che nel corso del tempo ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua identità.