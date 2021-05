Mara Venier fidanzata con un principe in passato: la rivelazione a Fazio

Un devastante dolore è quello che ha provato Mara Venier quando è morta l’amata mamma Elsa nel 2015. La donna è scomparsa dopo essersi ammalata di Alzheimer. A distanza di anni ha deciso di raccontare il calvario della madre in un libro dal titolo ‘Mamma, ti ricordi di Me?’. Un tuffo nel passato in cui ha svelato il rapporto simbiotico che le univa. Ha iniziato a scriverlo nel 2016 ed è rimasto un progetto interrotto a lungo. Un percorso difficile, ma è stata supportata dal marito Nicola a portarlo al termine. Attraverso il libro ha cercato di ricostruire la memoria della signora Elsa. Le vendite stanno andando molto bene a distanza di pochi giorni dall’uscita. A farlo sapere è stata la stessa padrona di casa sul suo seguitissimo profilo Instagram:

“Grazie a tutti! Il libro è appena uscito e sta già andando molto bene. Grazie”

Ospite nella puntata del 9 maggio 2021 di Che Tempo Che Fa Mara Venier ha raccontato che fin dall’inizio, da quando si era sposata, non è mai stata giudicata dalla sua famiglia, soprattutto dalla madre che l’ha accompagnata nel corso della sua vita. Non aveva mai pensato di andare via da Mestre, arrivare a Roma e fare la conduttrice. Quando è diventata famosa lei gioiva di questo: andava a fare la spesa, in farmacia, dal medico, a dire che era la madre di Mara Venier con grande orgoglio.

Nelle varie memorie contenute nel libro si parla anche del primo fidanzatino della conduttrice, ovvero la storia con il principe Sebastiano Furstenberg. Al padre, però, non piaceva perchè aveva una vita completamente ricca e diversa per la figlia di un ferroviere. Mara aveva sedici anni, era molto carina e corteggiata. Il ragazzo non l’ha mai convinta del tutto, lo guardava con sospetto finchè una sera non è stata invitata da lui a una festa di palazzo.

La madre acconsentì a condizione che rientrassi per le undici di sera. La signora Elsa comprò la stoffa e in tre giorni le fece un tailleur. Un incidente imprevisto glielo fece scolorire la sera stessa della festa e tornò a casa con una camicia del principe.

Poco prima di concludere la sua intervista, Mara Venier a Fabio Fazio ha confermato che sarà alla guida anche della prossima edizione di Domenica In e dovrebbe fermarsi. Poi si è lasciata andare: